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Бомбардира «Металлурга» заставили отжиматься от пола (ФОТО)

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#Футбол #"Металлург" #Данков #социальная акция #популяризация футбола
Бомбардира «Металлурга» заставили отжиматься от пола (ФОТО)

Руслан Ахвледиани целый день прожил «звездной» жизнью.

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Липецкий «Металлург» организовал выезд в Данков, но не на календарный матч, а на встречи и мастер-классы с местными школьниками.

Как сообщили в пресс-службе клуба, за один день «сталевары» успели побывать в трех местных школах и лицеях - №№ 1, 3 и 6.

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Главной «звездой» мероприятий стал лучший бомбардир прошлого сезона Руслан Ахвледиани, Но это и неудивительно, ведь Руслан вырос и живет в Данкове, в котором сейчас и проводит отпуск во время перерыва в чемпионате. Его сопровождал полузащитник дублирующего состава Николай Смирных, тоже данковчан.

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Футболисты показали детворе различные упражнения, а также устроили эстафеты с мячом, которые мало кого могли оставить равнодушными. Наряду с мальчиками в упражнениях принимали участие и девчонки!

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Дети буквально забросали игроков вопросами, большинство из которых начинались со слова «сколько?». Например, сколько зарабатывают футболисты? Гости пояснили, что во втором дивизионе нет слишком больших зарплат и миллионы никому не платят, но на жизнь хватает.

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Спрашивали у Ахвледиани и сколько раз он может набить мяч (ответ - не менее 1000), сколько раз подтягивается (больше 20) и отжимается от пола (не менее 100). Ребятня - народ дотошный, поэтому спортсмену тут же устроили проверку - заставили отжиматься от пола. Испытание Руслан выдержал. А потом и еже одно - по просьбе малышей постарался ногой забить мяч в баскетбольную корзину. Пару-тройку попыток игрок потратил на «прицел», а затем под восхищенный вздох детворы внешней стороной стопы «забросил трехочковый».

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Неудивительно, что после окончания встреч Руслан буквально «утонул» в автографах. Порой в детском море не было видно даже головы бомбардира «Металлурга».

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«Металлург» подарил хозяевам подарки, особенно - пенсионеру бывшему учителю Виктору Волотову. Ведь это именно он организовал приглашение «красно-черных» в Данков, договорился и настоял.

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Как нам рассказали представители администрации Данковского района, в мастер-классах приняли участие не только городские ребятишки, но и специально приехавшие ребята из окрестных сел - Воскресеновка, Бигильдино, Теплое, Березовка, Ивановка, Ягодное. То есть почти целого района!

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- Теперь ждем данковских мальчишек и девчонок, а также их учителей, родителей и всех-всех-всех к нам с ответным визитом - на матч «Металлурга», - рассказали в клубе, - Пусть приезжают хоть 6 апреля, когда мы возобновим чемпионам домашней игрой против волгоградского «Ротора-2».

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#Футбол #"Металлург" #Данков #социальная акция #популяризация футбола

Комментарии (3)

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вопрос

5 минут назад
Так сколько зарабатывают липецкие футболисты ? Хоть на лобстеров с черной икоркой хватает ?
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липчанка

сегодня, 14:21
Все это конечно прекрасно ,но я увидела в этих снимках другое-убогое состояние спортзала ,трудно представить такой зал где нибудь в Москве, скажете но это же Москва а я скажу разницы нет все дети одинаковы у нас как бы в стране (как бы) не ошибка
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Зеркало

сегодня, 14:17
Совр. ГиБэДэДэШник ни разу не сможет отжаться. Пузико помешает)) Жирные не хуже попов. Одни палочкой машут - другие кадилом. Итог у всех одинаковый.
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