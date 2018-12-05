Бомбардира «Металлурга» заставили отжиматься от пола (ФОТО)

Руслан Ахвледиани целый день прожил «звездной» жизнью.

Липецкий «Металлург» организовал выезд в Данков, но не на календарный матч, а на встречи и мастер-классы с местными школьниками.

Как сообщили в пресс-службе клуба, за один день «сталевары» успели побывать в трех местных школах и лицеях - №№ 1, 3 и 6.







Главной «звездой» мероприятий стал лучший бомбардир прошлого сезона Руслан Ахвледиани, Но это и неудивительно, ведь Руслан вырос и живет в Данкове, в котором сейчас и проводит отпуск во время перерыва в чемпионате. Его сопровождал полузащитник дублирующего состава Николай Смирных, тоже данковчан.







Футболисты показали детворе различные упражнения, а также устроили эстафеты с мячом, которые мало кого могли оставить равнодушными. Наряду с мальчиками в упражнениях принимали участие и девчонки!







Дети буквально забросали игроков вопросами, большинство из которых начинались со слова «сколько?». Например, сколько зарабатывают футболисты? Гости пояснили, что во втором дивизионе нет слишком больших зарплат и миллионы никому не платят, но на жизнь хватает.







Спрашивали у Ахвледиани и сколько раз он может набить мяч (ответ - не менее 1000), сколько раз подтягивается (больше 20) и отжимается от пола (не менее 100). Ребятня - народ дотошный, поэтому спортсмену тут же устроили проверку - заставили отжиматься от пола. Испытание Руслан выдержал. А потом и еже одно - по просьбе малышей постарался ногой забить мяч в баскетбольную корзину. Пару-тройку попыток игрок потратил на «прицел», а затем под восхищенный вздох детворы внешней стороной стопы «забросил трехочковый».







Неудивительно, что после окончания встреч Руслан буквально «утонул» в автографах. Порой в детском море не было видно даже головы бомбардира «Металлурга».







«Металлург» подарил хозяевам подарки, особенно - пенсионеру бывшему учителю Виктору Волотову. Ведь это именно он организовал приглашение «красно-черных» в Данков, договорился и настоял.







Как нам рассказали представители администрации Данковского района, в мастер-классах приняли участие не только городские ребятишки, но и специально приехавшие ребята из окрестных сел - Воскресеновка, Бигильдино, Теплое, Березовка, Ивановка, Ягодное. То есть почти целого района!







- Теперь ждем данковских мальчишек и девчонок, а также их учителей, родителей и всех-всех-всех к нам с ответным визитом - на матч «Металлурга», - рассказали в клубе, - Пусть приезжают хоть 6 апреля, когда мы возобновим чемпионам домашней игрой против волгоградского «Ротора-2».





