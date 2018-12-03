Липчанка покупала на сайте объявлений детскую коляску и осталась без денег

Женщина лишилась 16 тысяч рублей.

28-летняя липчанка захотела приобрести пафосную детскую коляску Joolz Day Earth Edition, цена которой начинается от 52 тысяч рублей. Так как таких денег у нее не было, она отправилась искать товар на сайт "Авито". Присмотревшись к варианту за 16 тысяч рублей, отправила деньги на указанный ей продавцом счет. И осталась и без денег, и без коляски.



По заявлению женщины полиция начала проверку.



Также полиция ищет двух сорокалетних женщин, по описанию цыганок, которые под предлогом снятия порчи с липчанки завладели у дома, где она живет, ее денежными средствами в размере 150 тысяч рублей.

