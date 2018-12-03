Происшествия

сегодня, 14:24

Липчанка покупала на сайте объявлений детскую коляску и осталась без денег

8 1063
#афера
Липчанка покупала на сайте объявлений детскую коляску и осталась без денег

Женщина лишилась 16 тысяч рублей.

28-летняя липчанка захотела приобрести пафосную детскую коляску Joolz Day Earth Edition, цена которой начинается от 52 тысяч рублей. Так как таких денег у нее не было, она отправилась искать товар на сайт "Авито". Присмотревшись к варианту за 16 тысяч рублей, отправила деньги на указанный ей продавцом счет. И осталась и без денег, и без коляски.

По заявлению женщины полиция начала проверку.

Также полиция ищет двух сорокалетних женщин, по описанию цыганок, которые под предлогом снятия порчи с липчанки завладели у дома, где она живет, ее денежными средствами в размере 150 тысяч рублей.  
8 1063
#афера

Комментарии (8)

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Т-40

27 минут назад
Вот бяда.Вместе с деньгами приходит порча.
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гость

45 минут назад
Как ни странно, ты придурок?
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мистер

сегодня, 15:01
.наличие неправильных денег и отсутствие разума всё объясняет..Какая же это новость?.. 80% таких ...
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- ясновидящая

сегодня, 14:48
Блин, еще верят , что мужей дЭбилов гулящих и синерыхлых можно вернуть приворотами . Нет бы радовалась, что свалил.
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Как ни странно

сегодня, 14:48
Блин, А ещё некоторые верят, что мёртвый Ленин может кому-то навредить!
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911

сегодня, 14:45
Зачем про идиоток писать??? Их полно, про всех не напишешь!
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48

сегодня, 14:39
Ничего людей не учит,каждый день одно и тоже....
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Блин

сегодня, 14:37
Неужели, есть еще люди которые верят, что цыгане порчу могут снять?
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