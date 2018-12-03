GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

Мы уже предвкушаем открытие Петровского моста, но не только этим жили липчане на неделе. Мы обсуждали разные виды беспредела в отношении стариков, обсуждали будущие городские скамейки, которые обойдутся бюджету в 2,5 миллиона рублей каждая, а больше всего удивились приходу зимы.

Беспредел и те, кто ему потворствует







Мы писали о том, что 34-летний житель улицы Октябрьской зверски избил соседей-пенсионеров: 79-летнего старика и его 75-летнюю супругу. А все из-за того, что они отказались давать свое согласие на установку мужчиной перегородки в подъезде, которой он отсек от окружающего мира не только свою квартиру, но и общей на всех балкон (он же - пожарный выход). История дикая. И как мужчина избивал стариков, размазывая кровь по полу и стенам; и как спустя пару дней, одетый в фуфайку, с металлической трубой в руках угрожал переломать пенсионерам колени. Но окончательно добил нас следующий факт. Прямо в присутствии участкового озверевший сосед запустил в дедушку с бабушкой гимнастической гантелей!

- Жаль, что в полицейского не попал, чтобы тот зашевелился, наконец, - обливается слезами престарелая Наталья Кузнецова.

Реакция стража порядка оказалась на грани фантастики: он не только «не привлек и не пресек», а потихоньку шепнул варвару: «Спрячь гантелю».

Отличный страж порядка! И ему тоже хочется сказать: «Спили мушку, сынок!».

Не уснуть за рулем!







Прокуратура Левобережного района выявила вопиющий факт: водители «Липецкпассажиртранса» перерабатывали по 84-118 часов - это, слава Богу, еще за месяц. Но получается, что при 40-часовой рабочей неделе (160 часов в месяц) люди, которым доверена жизнь пассажира, находились за рулем почти в два раза больше положенного!

А мы еще удивляемся, почему они иногда неаккуратно ездят. Как они вообще умудрялись вертикально сидеть! Не потому ли так часто в Липецке можно увидеть приглашения на работу водителями с баснословной по меркам региона зарплатой. Вероятно, ее и можно получить, если жить за «баранкой» от рассвета до заката без выходных...

Петровский мост сдадут в срок?







Мэрия Липецка обещает не сорвать график ввода в строй главной транспортной артерии города - Петровского моста и пустить по нему движение 25 декабря. И пока, по словам мэра Сергея Иванова, ничуть не выбивается из графика.

Если до Нового Года по отремонтированному мосту действительно пойдут автомобили, то это по нынешним временам и будет фантастикой - возможно, главной в уходящем году. И горожане наверняка встретят ее восторгами и аплодисментами.

Не самый трезвый, но и не самый пьяный регион







Движение «Трезвая Россия» составила рейтинг трезвости регионов в 2018 году. Липецкая область заняла в ем 39-е место среди 85 регионов т.е. в середине списка.

Как к этому отнестись? Не зря же говорят, что стакан либо наполовину полон, либо - наполовину пуст.

Дни «жестянщика»



Зима вновь пришла к нам внезапно. Дворники схватились за лопаты, а автомобилисты, увидев первый снег, поняли, что пора менять резину на колесах. В первые дни (не самого обильного) снегопада в регионе выросло количество аварий - 21 за двое суток. И это только те, что были зафиксированы в ГИБДД, а не у дорожных комиссаров.

Самый простой выход из ситуации - завести себе две машины: одну на зимней резине, вторую - на летней. Ведь ездили же наши предки летом на телегах, а зимой на санях...

Липчанам указали на рот







В Липецке пройдет чемпионат по чтению вслух - это очень даже хорошо. Вот только название у него явно подкачало - «Открой рот».

Давайте обойдемся без примитивных инсинуаций, наподобие «Закрой рот» и т.п. Но придумывал это имя явно не очень начитанный человек.

Лавочки по цене квартиры







Городское управление строительства заказывает три скамейки, которые установят в зоне отдыха у Комсомольского пруда, за 7 329 000 рублей, то есть цена каждой составляет 2 443 000 рублей. За эти деньги в Липецке можно купить двухкомнатную квартиру. Зато скамейки будут фигурными.

Но, если говорить честно, у нас ведь не воруют. Напротив, все для людей и их блага. Вносим предложение: давайте еще выкрасим скамейки в зеленый цвет и по этой причине увеличим их стоимость еще на миллион-другой.

Четверть липецких пенсионеров все равно продолжает работать







Росстат, который славится умением в нужный момент преподнести любую статистику, подсчитал, что в Липецкой области после достижения пенсионного возраста (сейчас он еще 60 лет у мужчин и 55 - у женщин) продолжают работать 25 процентов стариков. А в России этот показатель еще выше - почти треть. То есть часть населения повышения пенсионного возраста как бы и не заметит.

Еще она не заметит в своем кармане и почти миллиона рублей, которого оно лишится из-за повышения срока, необходимого для выплат - но это так, мелочи. Полагаю, что и после повышения пенсионного возраста найдутся старики, которые продолжат трудиться - еще не перевелись уникумы. Но это их личный выбор. Сейчас его делает четверть стариков, а будет - четыре четверти. И у них не спросят.

Долгожительница







Жительница села Старый Копыл Лебедянского района Екатерина Пронина отметила 105-й день рождения.

Эта железная бабуля утерла бы нос даже Пенсионному фонду! Представляете, даже по новой системе она умудрялась бы получать пенсию 42 года!Давай, бабуля, жги за всех нас!



Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использовано фото 1zoom.me/ru

