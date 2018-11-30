После выхода на пенсию по возрасту продолжают работать 25% липчан

Росстат подсчитал долю пенсионеров, которые продолжают работать, несмотря на достижение пенсионного возраста. В Липецкой области на начало нынешнего года таковых было 25%.

Всего в Липецкой области около 390 тыс. пенсионеров, непосредственно лиц старше трудоспособного возраста (от 55 лет для женщин и от 60 лет для мужчин) — 321 тыс. человек. После выхода на пенсию по старости продолжают работать 25% липчан в возрасте от 55 (60) и до 72 лет. В стране уровень занятости среди этой возрастной категории выше — 28,8%. Самая высокая доля работающих пенсионеров — в Магаданской области (51,2%), Чукотском АО (54,3%), Ингушетии (45%), Санкт-Петербурге (41,6%), меньше всего пенсионеров трудятся в Тюменской области без учета автономных округов (16,2%) и Адыгее (14,3%).



Пик числа работающих пенсионеров в Липецкой области пришелся на 2012 год — тогда продолжали трудиться 29,2% человек старше 55 (60) лет. Наименьшая доля составляла 23,1% - в 2014 году, сообщает Росстат.



