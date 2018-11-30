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После выхода на пенсию по возрасту продолжают работать 25% липчан

12 391
#пенсионеры
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После выхода на пенсию по возрасту продолжают работать 25% липчан

Росстат подсчитал долю пенсионеров, которые продолжают работать, несмотря на достижение пенсионного возраста. В Липецкой области на начало нынешнего года таковых было 25%.

Всего в Липецкой области около 390 тыс. пенсионеров, непосредственно лиц старше трудоспособного возраста (от 55 лет для женщин и от 60 лет для мужчин) — 321 тыс. человек. После выхода на пенсию по старости продолжают работать 25% липчан в возрасте от 55 (60) и до 72 лет. В стране уровень занятости среди этой возрастной категории выше — 28,8%. Самая высокая доля работающих пенсионеров — в Магаданской области (51,2%), Чукотском АО (54,3%), Ингушетии (45%), Санкт-Петербурге (41,6%), меньше всего пенсионеров трудятся в Тюменской области без учета автономных округов (16,2%) и Адыгее (14,3%). 

Пик числа работающих пенсионеров в Липецкой области пришелся на 2012 год — тогда продолжали трудиться 29,2% человек старше 55 (60) лет. Наименьшая доля составляла 23,1% - в 2014 году, сообщает Росстат. 

12 391
#пенсионеры
1

Комментарии (12)

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Мотя

1 минуту назад
Григорьев, окропи издательский дом своей жидкостью волшебной, которой изгнал дух даже Королева! Пусть оттуда ВРИО губернатора вышибет директора Игнатова. Кстати, ГУБЕРНАТОРЫ ЕСТЬ, А ГУБЕРНИЙ НЕТ! Офигеть! А мэр- вообще чужестранная должность
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Григорьев

2 минуты назад
Вообще, чаще всего пенсы работают, чтобы помогать неработающим детям. Только вот если детишкам предложить самим выйти работать на место пенсионера..... хрен дождётесь.
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Григорьев

5 минут назад
Игорь, Якой ты умный. У кого пенсия выше 100 000 не работают. Работают те , чья пенсия не обеспечивает даже проживания.
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Мотя

6 минут назад
В издательском доме областных СМИ на Московской, 83, работают несколько, которым за 70 и сыпется песок. Зато директор Игнатов сократил некоторых, не дав им доработать до пенсии несколько месяцев! Люди проработали более 20 лет- и на улицу. Двойные стандарты у директора. С другой стороны, выброшенные перстали облучать под 20 аненнами на крыше здания. Пусть сидит в микроволновке, жарит свои гениталии и все ему еще аукнется
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Григорьев

8 минут назад
Мне их не жалко. Это эти суки голосовали всегда за Путина, и тем обрекли страну на уничтожение, а нас на вымирание. Если мы сами не очнёмся.
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Игорь

10 минут назад
Проблема решается мгновенно,законодательно:либо зарплата,либо пенсия,завтра все убегут домой,а молодым кадрам откроется множество вакансий,которые сейчас занимают пенсионеры.И это правильно....
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Игорь

14 минут назад
Уважаемые пенсионеры,пожалуйста уходите с работы,после начисления пенсии,ведь из за таких вот работников и страдает народ,отсюда и повышение пенсионного возраста и прочие глумления над молодежью.Все это понятно,что пенсии не хватает,но вы подумайте о молодых,ведь у многих сейчас зарплата,как ваша пенсия,а то и меньше.Не надо занимать рабочие места,вы уже свое поработали,а то сидят до 80 лет,а молодые вообще без работы остаются.Мое мнение,вышел на пенсию,отдыхай,занимайся с внуками,на огороде где то,если есть здоровье,но не надо занимать чье то место,ведь кому то реально оно необходимо,просто для того,чтобы прокормить свою семью!!!Или я не прав?
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Х

30 минут назад
Ситуация эта на букву" х".., Или война , Или смерть ботокса ..,, другого не дано !
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Mikl

36 минут назад
Кто у нас теперь командир позорного полка-новый или бывший губернатор?Каждого пенсионера ограбили на 10 миллионов своей реформой, сволочи.
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идея

39 минут назад
надо увеличить до 72 !однозначно!!!
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