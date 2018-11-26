По прозвищу Зверь

34-летний «служивший в Чечне» мужчина в кровь избивает престарелых соседей, грозя «ушатать их насмерть».

75-летняя Мария Озерняк не может сдержать слез, когда рассказывает о событиях 21 ноября. В этот день она и ее 79-летний муж Юрий в очередной раз попали под рукоприкладство и оскорбления соседа по тамбуру, после чего стали пациентами травматологического отделения больницы «Липецк-Мед». А причиной вспышки ярости 34-летнего мужчины стала злосчастная железная перегородка, которой он отсек от общего с пенсионерами тамбура и свою квартиру, и общий на всех других соседей по лестничной площадке балкон (он же - пожарный выход).





Краской на стене Виктор замазал следы крови



- Мы купили квартиру доме по улице Октябрьской, 1 в 2004 году. А потом поняли, почему прежняя хозяйка решила ее продать: из-за соседа, этого самого Виктора. Такого хама еще нужно поискать! Все эти 14 лет он всячески над нами издевался: ломал нам почтовый ящик, рвал наши платежки. Но когда с нами жила дочь, он нас хотя бы не избивал. А потом дочь вышла замуж и уехала в Германию (есть у нас и сын, военный, он живет в Казахстане). И когда мы остались одни, он вообще распоясался, - рассказывают GOROD48 предысторию конфликта пенсионеры Озерняки.

- Летом Виктор захотел незаконно расширить свою квартиру за счет общего коридора, кладовки и пожарного выхода. Он хотел, чтобы мы написали расписку, что не возражаем против его планов. Мы отказались. Сказали ему, чтобы шел в соответствующие органы за разрешениями. Это его сильно разозлило, - говорит Мария Ильинична.

7 июля этого года пенсионеры вышли из дома по своим делам, а когда вернулись, не могли открыть двери своего общего с Виктором тамбура. Они долго стучали в дверь, но сосед к ней так и не подошел, хотя был дома (мужчина живет с мамой-инвалидом). Старики вызвали полицию и МЧС. И только вечером спасатели сломали замок и Озерняки вошли, наконец, в тамбур и открыли двери своей квартиры. А в коридоре уже стояла металлическая перегородка, которой Виктор на следующий день и отгородил свое уже личное пространство.

В тот же день, когда пенсионеры целый день не могли попасть в свою квартиру, Виктор, как говорит пенсионерка, ударил ее дверью ее же квартиры. От удара в голову женщина потеряла сознание. Когда пришла в себя, поехала в поликлинику. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга (на этот счет есть соответствующий документ). Мария Озерняк лечилась два месяца, но до конца оклематься ей помешали события 21 ноября.

К этому дню, кстати, УК «Единый город» уже трижды выписывала Виктору предписания о демонтаже самовольно установленной перегородки. А 21 ноября какие-то проверяющие, то ли из «управляшки», то ли из госжилинспекции, то ли из администрации Липецка - пенсионеры не успели понять, откуда были эти дамы с папками, - постучали в двери тамбура и попросили впустить их с целью составления какого-то документа на их соседа.

- Сосед, очевидно, выключил свет в тамбуре, так что в нем была кромешная тьма. Ему, наверное, проверяющие сообщили, что придут с проверкой. Как только я заговорила с ними, Виктор выскочил из-за своей двери с криками. А в этот момент и мой муж подошел. А когда Юра полез в щиток на площадке, Виктор повел себя как зверь. Он мимо нас пробежал, кинулся на мужа и ударил его так, что разбил ему голову об этот щиток. Вся голова его была в кровищи! А мне Виктор говорит, бери тряпку, замывай кровь! - рассказывает Мария Озерняк.

Пытаясь попасть в уже свой личный тамбур, Виктор ударил дверью Марию Озерняк прямо в лицо.

Следы крови у входа в квартиру пенсионеров

К избитым старикам приехали медики и полиция. Пенсионерам оказали первую помощь и отправили на освидетельствование.

Наталья Кузнецова, старшая по дому №1 по улице Октябрьской, не может сдержать волнения, когда рассказывает о том, что уже пережили ее соседи:

- Виктор - неадекватный человек. Он мне прямо в лицо сказал, что ушатает их, эту бабушку и этого дедушку. Они теперь без меня ни выйти не могут из дома, ни вернуться. Звонят, чтобы я их сопроводила из квартиры в лифт и назад. А Виктор заявляет, что ему ничего терять, что он был в Чечне. Да если он был в Чечне, почему не научился у чеченцев уважать старших? Он при мне Марию Ильиничну как-то в грудь толкнул. Потом прямо на моих глазах ручку от их двери отломал! Мы в какой стране живем? Мы в полицию звоним, а нам говорят, что ничего сделать не могут. Мы говорим, что Виктор убьет стариков, а они отвечают: убьет - тогда его посадим!

Озерняки считают, что Виктор обезумел от безнаказанности после того, как его родной брат женился на сотруднице полиции. Мол, из-за этого с него все взятки гладки. Старики рассказывают, что однажды Виктор, не стесняясь пришедшего по их вызову участкового уполномоченного, прямо в его присутствии взял одну из лежавших в тамбуре гимнастических гантелей Юрия Николаевича и запустил ею в пенсионера!

- И я, и участковый успели пригнуться, и гантеля мимо нас пролетела. Жалко, что в полицейского не попало, чтобы он зашевелился, наконец! А этот участковый и говорит Виктору: «Спрячь гантелю!» А мне сказал, что сделать он ничего не может в этой ситуации, мол, вызывайте в следующий раз наряд! - рассказывает Юрий Николаевич.

В последний раз Виктор угрожал расправой Юрию Николаевичу 23 ноября.

- Он вышел мне навстречу в бушлате и фуфайке. И с металлической трубой. «Если еще раз кто-то ко мне придет с жалобой, тебе не жить. И твою сучку в могилу отправлю! А если и дверь мою снимут. Я этой трубой тебе коленные чашечки переломаю», - говорит Юрий Озерняк.

GOROD48 обратился за комментариями в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области.

- К концу месяца полиция закончит доследственную проверку по фактам нападения на стариков их соседа. Пока можем сказать, что в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, наказание по которому предусмотрено статьей 119 УК РФ - угроза убийством, - сообщили в ведомстве.