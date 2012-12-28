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1038
вчера, 21:51
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
На территории всей Липецкой области введен режим воздушной опасности.
воздушная тревога
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