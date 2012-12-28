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3 минуты назад

«Согнулся в три погибели и на коленки упал – позорище просто»

Пресс-конференция главных тренеров «Металлурга» и «Кванта».

«Металлург» победил в Обнинске – 3:0 справедливо и по всем статьям, это после игры признали главные тренеры обеих команд.

Правда, у главного тренера хозяев Олега Морозова всё равно возникли претензии к своим подопечным.

- Мы умудрились, играя от обороны, пропустить мяч в пустые ворота с метра! У меня слов цензурных нет для пресс-конференции! Пусть соперники смогли бы продавить, рикошет, добить – я всё понимаю, такое случается. Но этот гол… Это просто безмозглость, по другому не назовешь. Да, нам было тяжело оба тайма. «Металлург» имел громадное преимущество, давил. Они сильнее почти во всех компонентах, но это не значит, что мы должны были проиграть. Очень расстроен, потому что проиграли в итоге головой. Долго думаем, долго перестраиваемся…

Чем мне Липецк понравился? Все уверенные, по-спортивному наглые, не боятся ничего. Мы же все как ученики.

- В конце матча вы громко предъявляли претензии своим игрокам. Кричали, что они позорят Обнинск и называли, скажем так, «цирковыми артистами юмористического жанра». Не обидится ли на вас команда? Ведь молодёжь сейчас такая обидчивая…

- «Обижаться» — нет такого термина в футболе! Нельзя ни на кого обижаться, кроме самого себя. Пытаемся им с детства это доносить. Ругался на них не за третий пропущенный гол, а потому, что стояли, согнулись перед зрителями. Полкоманды согнулись, показав, что мы сдались. Я им орал, чтобы они распрямились. Из-за этого и ругался. Это был позор. Можно проиграть 0:5, 0:10, но стоять и смотреть в глаза. А когда согнулся в три погибели и на коленки упал, это позорище.

Итог игре подвёл и главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков.

- Доминировали на протяжении 90 минут — что в первом тайме имели ряд голевых возможностей, что во втором. После первого забитого мяча команда соперника раскрылась, у нас появилось ещё больше голевых моментов. Поэтому считаю, что провели хороший матч и закономерно победили.

- У вас третья подряд победа, можно сказать, что команда набрала хороший ход?

- Да. Хорошо, что переломили ситуацию после неудачного старта. Мы не делим соперников на команды из верхней части турнирной таблицы и из нижней. Каждого соперника тщательно разбираем, готовимся. Считаю, сейчас команда достаточно хорошо готова физически. Поддерживали хороший темп игры на протяжении всех 90 минут.
Надеюсь, что дальше мы тоже будем прогрессировать и двигаться вперёд.



- Выход на поле Сергея Гайдука можно назвать ключевым моментом, который и внёс перелом в игру?

- Сергей добавил нам скорости в атаке. В первом тайме немного её нам не хватало. Команда соперника села глубоко, играла от обороны, и нам не хватало скоростных действий. А Сергей вышел и добавил командной скорости.

- После трех побед кряду ни один болельщик не поймёт «Металлург», если вы потеряете очки в матче с «Орлом». Как команда будет готовиться к этому сопернику?

- Будем готовиться в штатном режиме. Мы с тренерским штабом тщательно разберём игру «Орла». Попытаемся сыграть на наших сильных качествах и слабых сторонах соперника.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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