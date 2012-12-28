«Согнулся в три погибели и на коленки упал – позорище просто»

Пресс-конференция главных тренеров «Металлурга» и «Кванта».

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- Мы умудрились, играя от обороны, пропустить мяч в пустые ворота с метра! У меня слов цензурных нет для пресс-конференции! Пусть соперники смогли бы продавить, рикошет, добить – я всё понимаю, такое случается. Но этот гол… Это просто безмозглость, по другому не назовешь. Да, нам было тяжело оба тайма. «Металлург» имел громадное преимущество, давил. Они сильнее почти во всех компонентах, но это не значит, что мы должны были проиграть. Очень расстроен, потому что проиграли в итоге головой. Долго думаем, долго перестраиваемся…









Итог игре подвёл и главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков.

Надеюсь, что дальше мы тоже будем прогрессировать и двигаться вперёд.





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