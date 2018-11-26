Липецкая область в середине рейтинга трезвых регионов

"Трезвая Россия" составила "Рейтинг трезвости регионов -2018"

«Рейтинг Трезвости Регионов – 2018» подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

Данное исследование - это целенаправленный научно-практический мониторинг антиалкогольной работы каждого из 85-ти субъектов Российской Федерации, который выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан.

Инициативу ежегодного «Рейтинга Трезвости Регионов» поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в августе 2018 года: «Проект «Трезвая Россия» - это чрезвычайно важная вещь […] За последние годы в стране резко сократилось потребление алкоголя. Это, по сути, - антиалкогольная кампания, которая проводится государством и такими людьми, - как Вы. Она даёт очень хорошие результаты, которые практически никто не замечает. Она никому не вредит: ни бизнесу, ни людям. Идёт изнутри, в спокойном режиме. Мы - видим результат» - отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.



Самым трезвым регионом в результате исследования признана Чечня. За ней идут Ингушетия и Дагестан. Антилидеры рейтинга - Чукотка (85-е, последнее место), Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Липецкая область на 39 месте.