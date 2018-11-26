Общество

17 минут назад

Липецкая область в середине рейтинга трезвых регионов

1 89
#рейтинг трезвости
Липецкая область в середине рейтинга трезвых регионов

"Трезвая Россия" составила "Рейтинг трезвости регионов -2018"

«Рейтинг Трезвости Регионов – 2018» подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

Данное исследование - это целенаправленный научно-практический мониторинг антиалкогольной работы каждого из 85-ти субъектов Российской Федерации, который выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий от незаконного оборота алкогольной продукции и злоупотребления алкоголя среди граждан.

Инициативу ежегодного «Рейтинга Трезвости Регионов» поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в августе 2018 года: «Проект «Трезвая Россия» - это чрезвычайно важная вещь […] За последние годы в стране резко сократилось потребление алкоголя. Это, по сути, - антиалкогольная кампания, которая проводится государством и такими людьми, - как Вы. Она даёт очень хорошие результаты, которые практически никто не замечает. Она никому не вредит: ни бизнесу, ни людям. Идёт изнутри, в спокойном режиме. Мы - видим результат» - отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Самым трезвым регионом в результате исследования признана Чечня. За ней идут Ингушетия и Дагестан. Антилидеры рейтинга - Чукотка (85-е, последнее место), Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Липецкая область на 39 месте.

1 89
#рейтинг трезвости

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкан с пятнадцатого

5 минут назад
Пивнухи открылись уже?
ответить

Еще в рубрике

Путин раздал инициативным липчанам 40 миллионов рублей
#гранты
33
Путин раздал инициативным липчанам 40 миллионов рублей

вчера, 14:17

Общество
Бабушка — «универсальный солдат»
#спорт
80
Бабушка — «универсальный солдат»

вчера, 11:02

Общество
Потомки князей Вяземских передадут в липецкий музей коллекцию книг
#Вяземские
11
Потомки князей Вяземских передадут в липецкий музей коллекцию книг

вчера, 10:42

Общество
10 фактов об армейской службе, которые надо знать современному призывнику
#призыв #армия
246
10 фактов об армейской службе, которые надо знать современному призывнику

24.11.2018 13:43

Общество
А знаете ли вы, что в Липецке установлен памятник одной из известнейших героинь Чехова
#знаете ли вы #краеведение
25
А знаете ли вы, что в Липецке установлен памятник одной из известнейших героинь Чехова

24.11.2018 10:55

Общество
Два автобусных маршрута в Липецке будут работать по-новому
#транспорт
34
Два автобусных маршрута в Липецке будут работать по-новому

23.11.2018 16:44

Общество