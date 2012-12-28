В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Общество
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вчера, 19:08
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В эту субботу — сухой закон
Он связан с празднованием Последнего звонка.
Напомним, ограничение было введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».
Закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится последний звонок, 27 июня — в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).
Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.
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