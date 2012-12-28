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вчера, 19:08
14

В эту субботу — сухой закон

Он связан с празднованием Последнего звонка.

В предстоящую субботу, 24 мая по всей Липецкой области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в торговых объектах. Соотвествующие предупреждения уже появились на дверях магазинов. Запрет связан с празднованием Последнего звонка. 

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Напомним, ограничение было введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области».

Закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится последний звонок, 27 июня — в День молодежи и в День знаний (1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на нерабочий день, то в следующий за 1 сентября рабочий день).

Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.

торговля
спиртное
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Поверьте
вчера, 21:42
запасутся впредь только шум поднимаете какое старое мышление у властей
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Ентот пэтриот
вчера, 21:11
Доколе! И чем теперь предлагаете в субботу заняться, так то у меня весь день был расписан. С утра нажраться и весь день проспать.
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Мариночка
вчера, 22:20
Алкашня всегда мечтает напиться в 6 утра и в 7 утра спотыкаясь заснуть
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Липчанин 1
вчера, 21:07
Всеравно напьюсь!!!
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на киоски с паленкой
вчера, 20:59
это не распространяется, крышуют
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Может
вчера, 19:50
У депутатов тёща торгует из подполы.Идиотский запрет.
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Света
вчера, 19:44
Только нена Лтз!
Ответить
Школата
вчера, 19:43
Выши методы для галочки. Уже затарились!
Ответить
Alex
вчера, 19:32
Спасибо что сообщили, затаримся в пятницу.
Ответить
Липчанин
вчера, 19:26
Нужно провести городское обсуждение этих инициатив, мы что школьники что-ли?
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Сергей
вчера, 19:15
Я школу закончил в 2016 году и я в шоке, что уже 2025. Быстро как-то!
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дядя
вчера, 20:23
а я школу закончил в 2001м. во время то летит!
Ответить
***
вчера, 20:23
Да, тоже удивляет, как быстро время бежит
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Коммунист
вчера, 19:39
Я школу закончил лихой 1937
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