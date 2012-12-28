В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
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сегодня, 15:42
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Дело о перевернувшейся машине с подростками направлено в суд
В аварии погиб 17-летний парень, 13-летний — серьезно пострадал. За рулем машины, как выяснило следствие, находилась жительница Лебедянского района.
«По данным следствия, в августе 2024 года нетрезвая обвиняемая не справилась с управлением автомобилем, допустив его опрокидывание в кювет. Из четверых находившихся в салоне пассажиров 17-летний подросток от полученных травм скончался, а здоровью 13-летнего мальчика причинен тяжкий вред, повлекший его инвалидность», — рассказали в СК.
Напомним, что в первые дни после аварии существовала неясность с тем, кто же находился за рулем машины. Как рассказали в СК, обвиняемая отрицала вину, но факт управления автомобилем подтвердили следственные действия и судебные экспертизы.
Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ предусматривает вплоть до 12 лет лишения свободы.
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