День жестянщика: дороги Липецка встали в пробках

Не все автомобилисты добрались без происшествий.

Зима, как всегда, пришла в Липецкую область внезапно. Дворники срочно схватились за лопаты, а автомобилисты спохватились менять резину. Подготовиться к смене сезона, кажется, большинство не успело. Об этом свидетельствуют данные об авариях.Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, аварий на дорогах в этих выходных произошло меньше, чем обычно. Видимо, автомобилисты осторожничают. Так, по области за выходные случилось 21 ДТП, 7 из них - в Липецке. С начала понедельника зарегистрировано четыре аварии.Вместе с этим на дорогах царит настоящий день жестянщика. Пользователи сообщают о столкновениях на заснеженных дорогах.