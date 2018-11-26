Происшествия

16 минут назад

День жестянщика: дороги Липецка встали в пробках

1 758
#авария #ДТП
День жестянщика: дороги Липецка встали в пробках

Не все автомобилисты добрались без происшествий.

Зима, как всегда, пришла в Липецкую область внезапно. Дворники срочно схватились за лопаты, а автомобилисты спохватились менять резину. Подготовиться к смене сезона, кажется, большинство не успело. Об этом свидетельствуют данные об авариях.

Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, аварий на дорогах в этих выходных произошло меньше, чем обычно. Видимо, автомобилисты осторожничают. Так, по области за выходные случилось 21 ДТП, 7 из них - в Липецке. С начала понедельника зарегистрировано четыре аварии.

Вместе с этим на дорогах царит настоящий день жестянщика. Пользователи сообщают о столкновениях на заснеженных дорогах.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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гостья

10 минут назад
елки-палки, ну если уж сегодня снегопад, то что же будет дальше...хотя...вот придут дворники с искусственным интеллектом и жизнь будет как в сказке)))
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