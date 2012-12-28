В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Небольшие дожди задержатся в Липецкой области еще на один день
Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов тепла, что будет — 21 мая на 1-2 градуса ниже нормы, 22 и 23 мая в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области — облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.
День 21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 1 градус мороза.
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