Небольшие дожди задержатся в Липецкой области еще на один день

21 мая влияние на погоду в Липецкой области продолжит оказывать циклон, центр которого с севера округа постепенно переместится на Средний Урал. При прохождении его фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозой. 22 и 23 мая осадки прекратятся, температура начнет расти.Среднесуточные температуры воздуха составят 14-17 градусов тепла, что будет — 21 мая на 1-2 градуса ниже нормы, 22 и 23 мая в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области — облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью — от +6 до +8 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.День 21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 1 градус мороза.