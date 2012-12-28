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Общество
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сегодня, 11:54
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Газовики обрезали трубу к особняку за долг почти в полмиллиона
В списке на отключение еще 270 абонентов с общим долгом 60 миллионов рублей.
Эта история тянется уже около полутора лет. Газовая служба обратила внимание на скромные показания счетчика особняка, который отапливается газом. Проверка выяснила, что в работу счетчика кто-то вмешался, скорее всего, в него установили магнит. После владельцам дома доначислили плату за газ по нормативу. Но те платить не стали. Долг копился, газовики сначала направили предупреждение, потом уведомление и после 20-ти дневного ожидания приехали перекрыть подачу топлива, рассказала инженер абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Ольга Таньшина.
На месте выяснилось, что владелец дома живет в Москве, а под Липецком находится его многочисленное семейство. О проблемах с платежами, уверяет, не знал. Скандалить с газовиками не стал, позволил им поставить заглушку на трубу. Только выяснил, как оплатить задолженность и вернуть газ. Помимо оплаты долга ему придется доплатить за отключение и подключение газа около 14 тысяч рублей.
Этот дом далеко не единственный, попавший под отключение. После отопительного сезона у «Газпром межрегионгаз Липецк» начинается горячая пора.
Должникам уже направлено более 4,5 тысячи уведомлений о долгах на сумму свыше 81 миллиона рублей. Получив такие послания, половина должников тут же оплатила счета на общую сумму в 21,2 миллиона рублей. В суды передано 1,6 тысячи исков в отношении должников. Взыскано около 13,3 миллиона рублей, говорит советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Мирзоева.
В первоочередном списке на отключение 270 абонентов — злостных неплательщиков. Они задолжали 60 миллионов рублей.
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