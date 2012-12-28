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сегодня, 11:54
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Газовики обрезали трубу к особняку за долг почти в полмиллиона

В списке на отключение еще 270 абонентов с общим долгом 60 миллионов рублей.

Газовый спецназ сегодня приехал в село Елецкое Липецкого округа. Владельцы одного из особняков накопили 420 тысяч рублей долга за газ.





Эта история тянется уже около полутора лет. Газовая служба обратила внимание на скромные показания счетчика особняка, который отапливается газом. Проверка выяснила, что в работу счетчика кто-то вмешался, скорее всего, в него установили магнит. После владельцам дома доначислили плату за газ по нормативу. Но те платить не стали. Долг копился, газовики сначала направили предупреждение, потом уведомление и после 20-ти дневного ожидания приехали перекрыть подачу топлива, рассказала инженер абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Ольга Таньшина.


На месте выяснилось, что владелец дома живет в Москве, а под Липецком находится его многочисленное семейство. О проблемах с платежами, уверяет, не знал. Скандалить с газовиками не стал, позволил им поставить заглушку на трубу. Только выяснил, как оплатить задолженность и вернуть газ. Помимо оплаты долга ему придется доплатить за отключение и подключение газа около 14 тысяч рублей.

Этот дом далеко не единственный, попавший под отключение. После отопительного сезона у «Газпром межрегионгаз Липецк» начинается горячая пора.

Должникам уже направлено более 4,5 тысячи уведомлений о долгах на сумму свыше 81 миллиона рублей. Получив такие послания, половина должников тут же оплатила счета на общую сумму в 21,2 миллиона рублей. В суды передано 1,6 тысячи исков в отношении должников. Взыскано около 13,3 миллиона рублей, говорит советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Татьяна Мирзоева.



В первоочередном списке на отключение 270 абонентов — злостных неплательщиков. Они задолжали 60 миллионов рублей.
отключение газа
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Народное достояние
16 минут назад
Это когда сами выделяют!
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Алькаш
31 минуту назад
Газ народное достояние!Или нет?
Ответить
35 минут назад
Ждали когда долг достигнет миллиона?
Ответить
!!!
39 минут назад
И как всегда, в должниках самые бедные слои населения!
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Екатерина
44 минуты назад
Строить такие дома, что протопить тяжело и дорого содержать. Какой в них смысл? К старости все равно продадут.
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Савелий
57 минут назад
Домик пафосный. Владельцы таких сооружений, как правило, экономят на коммунальных платежах. Я их понимаю. Если всегда за все платить - денег на особняк не останется.
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Я
сегодня, 12:19
Цыгане
Ответить
Должник Костя
сегодня, 12:19
Странно как-то. Я уже как 10 лет не плачю за газ а ко мне что-то не проезжают
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ЗлоГаз
26 минут назад
Адрэс,адрэс назовы!
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Савелий
56 минут назад
Дагестан?
Ответить
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