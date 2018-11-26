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сегодня, 11:58

Липчан ждут на «Открой рот»

6 684
#чтение #конкурс
Липчан ждут на «Открой рот»

В городе состоится отбор на конкурс чтения.

Отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот» пройдет 9 декабря в Липецкой областной научной библиотеке, сообщает администрация учреждения культуры. Участники будут бороться за выход в финал конференции. Победитель получит не только путевку на следующий этап чемпионата, но и призы.

Правила просты: участники читают вслух без подготовки отрывки из книг, заранее подготовленные организаторами. Компетентное жюри оценивают технику и артистизм участников по шестибалльной шкале. Участвовать в турнире чтецов могут только совершеннолетние.

Начало конкурса запланировано на 14 часов.
6 684
#чтение #конкурс

Комментарии (6)

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Rom

1 минуту назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas
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Юрок Алтушок.

21 минуту назад
Победитель этого конкурса автоматически становиться участником следующего конкурса "Возьми в рот".
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Ого! Вот это стимул!

24 минуты назад
Победителям разрешать на следующий тур пройти и по конфетке дадут. Бл этот говномер мог бы и раскошелится ради творчества. Жмотяра бессовестный
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Люся

25 минут назад
Название придумывал иванов с белокопытовой, чувствуется колхозный творческий подход!
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Мотя

26 минут назад
Что в нашей деревне еще могут придумать! Все конкурсы проплачены. У меня ребенок участвовал в саду в конкурсе чтецов. Выучил целый рассказ живая шляпа, прочитал от зубов отлетало. А выбрали тех кто танцевал из групп зпр. Комиссия как собаки сидели. Орали на всех. Дергали, побыстрее надо им было. Кто в телефоне сидел, кто зевал. Идиоты!
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Вася

47 минут назад
Ну хоть не "Дай в рот" назвали.
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