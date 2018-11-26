Липчан ждут на «Открой рот»

В городе состоится отбор на конкурс чтения.

Отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот» пройдет 9 декабря в Липецкой областной научной библиотеке, сообщает администрация учреждения культуры. Участники будут бороться за выход в финал конференции. Победитель получит не только путевку на следующий этап чемпионата, но и призы.



Правила просты: участники читают вслух без подготовки отрывки из книг, заранее подготовленные организаторами. Компетентное жюри оценивают технику и артистизм участников по шестибалльной шкале. Участвовать в турнире чтецов могут только совершеннолетние.



Начало конкурса запланировано на 14 часов.