ДТП из трёх машин и грузовик на обочине вызвали пробку утром у Новой Жизни

Ситуация попала на запись видеорегистратора.

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Утром недалеко от моста перед поселком Новая Жизнь в сторону Грязей собралась внушительная пробка.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, дорожный коллапс вызвали сразу два фактора.— Произошло столкновение трёх автомобилей: «Тойоты Ленд Крузер», «ГАЗели» и «Фольксвагена». Автомобили получили механические повреждения, в ДТП никто не пострадал. Затем водитель грузовика захотел объехать аварию по обочине и увяз в грунте, — рассказали в полиции.На видеозаписи регистратора, которую прислал читатель GOROD48 в наш Telegram-канал, как раз попытка вытянуть грузовик из земляного плена.