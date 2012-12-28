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Происшествия
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сегодня, 10:43
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ДТП из трёх машин и грузовик на обочине вызвали пробку утром у Новой Жизни
Ситуация попала на запись видеорегистратора.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, дорожный коллапс вызвали сразу два фактора.
— Произошло столкновение трёх автомобилей: «Тойоты Ленд Крузер», «ГАЗели» и «Фольксвагена». Автомобили получили механические повреждения, в ДТП никто не пострадал. Затем водитель грузовика захотел объехать аварию по обочине и увяз в грунте, — рассказали в полиции.
На видеозаписи регистратора, которую прислал читатель GOROD48 в наш Telegram-канал, как раз попытка вытянуть грузовик из земляного плена.
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