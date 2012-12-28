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сегодня, 17:46
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Депутаты освободили от арендной платы за помещение «Комитет солдатских матерей»

В год такая плата составляет 400 тысяч рублей.

Сегодня комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета обсуждала исполнение муниципального бюджета в прошлом году.

Впервые за последнее десятилетие бюджет оказался профицитным: сразу на 2,9 млрд рублей при запланированном дефиците в 135 млн рублей. Профицит следствие крупных поступлений налога на доходы физлиц в декабре, что привело к неисполнению плана по расходам бюджета, которые по итогу составили 93,1% (27,5 млрд рублей).

НДФЛ как и прежде, был основным источником собственных доходов муниципалитета. В городскую казну попали 7,2 млрд рублей этого налога (рост в 153,8% от плана). Вторым по поступлениям стал земельный налог (1 млрд рублей). В общем доходы муниципалитета составили 30,4 млрд рублей — на 7,1 миллиарда больше от утвержденного первоначально. Из них 35,1% — собственные налоговые и неналоговые поступления, а 64,9% — безвозмездные трансферты. По сравнению с 2023 годом доходы муниципалитета выросли на 6,4 миллиарда, или на 26,8%.

Объем муниципального долга сократился в 2024 году на 30 млн рублей, составив 2,4 миллиарда на начало 2025-го. Департамент финансов отказался от дорогих коммерческих кредитов. Сейчас источником погашения долга являются исключительно бюджетные кредиты под 0,1% годовых. В итоге по сравнению с 2023 годом, расходы на обслуживание муниципального долга снизились в 7,5 раза.

Отвечая на вопросы депутатов, Наталья Крачковская сообщила, что в прошлом году на муниципальные выплаты тем, кто заключил контракт с Минобороны для участия в СВО, составили 200 млн рублей. На эти же цели в 2025-м году предусмотрен миллиард рублей, и источников получения 300 миллионов пока нет. И это — приоритет городской администрации. Поэтому на этой же комиссии депутаты с подачи мэрии освободили до конца года от арендной платы в размере 400 тысяч рублей «Комитет солдатских матерей», занимающих муниципальные помещения в доме №12 на проспекте 60 лет СССР.

Депутат Николай Подзоров поинтересовался, на что будут потрачены 89 млн рублей (по другим данным, 93 миллиона), сэкономленных департаментом дорожного хозяйства и благоустройства на зимней уборке города? Ему ответили, что эти средства перейдут на финансирование этой же статьи расходов на этот год. Еще один вопрос депутата касался обязательств мэрии как концедента перед концессионером, компанией «Мовиста», модернизирующей трамвайную сеть:

— Концессионер не работает с конца прошлого года. А администрация Липецка платит ему большие деньги. В позапрошлом году почти два миллиарда рублей, в прошлом — 1,8 миллиарда. Мы что, так и будем платить по концессии ни за что?

— Да, будем. Это наша обязанность по договору как концедента, — ответила Наталья Крачковская.

Председатель депутатской комиссии Андрей Выжанов спросил о судьбе губернаторской программы «Ремонт двора», предусматривающей 90-процентное бюджетное субсидирование управляющим компаниям точечного благоустройства: сноса сухостоя во дворах, ремонта пешеходных дорожек и проездов у домов, обновления контейнерных площадок, детского и спортивного оборудования. Ее годовой бюджет в прошлом году составил 100 млн рублей. Но, по словам Натальи Крачковской, правительство области, куда мэрия обращалась с запросом на тему продолжения финансирования «Ремонта двора», пока не дает на него ответа.
бюджет
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Вот
3 минуты назад
Мы что, так и будем платить по концессии ни за что? — Да, будем. Это наша обязанность по договору как концедента, — ответила Наталья Крачковская.
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Колян
37 минут назад
Хочу быть концессионером, чтобы мне не за что платили бабки. Я тоже могу понаобещать а потом ничего не делать. Но глааювное чтобы баблоию вовремя платили.
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Задолбали
сегодня, 18:03
Видимо не знают куда деньги пристроить.
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