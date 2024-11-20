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2201
сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: плейбек-театр и знаменитое липецкое кумовство в цифрах

Всё самое главное про наступивший день.

Не жарко но сухо

Днём температура составит 19-21 градус, обойдётся без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. 3-е Сентября, 4, 4б, 6, 6а;
- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 5, 6;
- ул. Барашева, 1;
- ул. Волгоградская, 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а;
- ул. Жуковского, 4;
- ул. Ильича, 10, 12, 12а, 14, 16, 18;
- ул. Коммунальная, 10, 12, 14, 14а, 41а;
- ул. Краснозаводская, 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23;
- ул. Краснознаменная, 3, 5, 8а;
- ул. Коммунистическая, 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21,22а, 24 вл. 1, 24, 24 вл. 2, 27, 24 вл. 3;
- ул. Ленинградская, 1а, 4а, 6, 8, 8а, 10;
- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;
- ул. Нагорная, 4;
- ул. Неделина, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 55, 57;
- ул. Октябрьская, 58, 61;
- ул. Первомайская, 59;
- ул. Фрунзе, 6, 14;

- пл. Коммунальная, 9, 41;

- пер. 1-й Театральный, 1а/

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В частном секторе проведут незабываемый день без удобств жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Кооперативной, Костенко, Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, Пролетарской. Речной, Садовой, Сенной, Смоленской. Сырской, переулков Дубинина, Кочубея, Морозова, Нагорного.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи в ремонтом обесточат:

- ул. Ангарская, 1, 31в, 31г, 31д, 31е, 35а;
- ул. Взлетная;
- ул. В.Л. Кротевича;
- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;
- ул. Коттеджная, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Маргелова;
- ул. Романовская:

- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- пр-д Шишкина, 1-5;

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- СНТ «Венера»;
- СНТ «Весна»»;
- СНТ «Тракторостроитель-2»;
- СНТ «Трубник».

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Плейбек-театр

В преддверие Дня предпринимателя липецкий филиал РАНХиГС (ул. Интернациональная, 3) покажет три спектакля от плейбек театра «Секрет».

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Фото vk.com/lip.ranepa

Что такое плейбек? Это когда артисты на сцене разыгрывают истории, услышанные от зрителей. Сегодня в 18:00 артисты разыграют спектакль «Гореть и не выгореть» (18+).

О поиске вдохновения, внутреннем ресурсе и балансе между стремлением к успеху и заботой о себе.

Под открытым небом

Тех, кто хочет погулять на свежем воздухе, ждут в парке Победы. В 17:00 на главной сцене начнётся отчетный концерт «Радуга талантов» (6+).

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Своё музыкальное, танцевальное и т.п. мастерство продемонстрируют воспитанники Центра творчества «Советский».

Концерт

Если же хотите, более камерной обстановки, то сегодня вам путь в Детскую школу искусств №1 им. М. Глинки (ул. Интернациональная, 53).

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В 18:00 здесь состоится отчётный концерт воспитанников «Мелодия моей души или звуки рояля и не только» (6+).

Кино

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) по вечерам продолжают показывать фильмы.

Иронию вызывает лишь то, что обычные показы – по одному фильму в день почему-то называют кинофестивалем, да ещё и «нашим ответом Каннам». Со знаменитым международным кинофорумом роднит только одно – демонстрируют только зарубежное кино. Сегодня в 18:00 приглашают зрителей на фильм «Монстр». Япония, 2023. Драма. Режиссёр Хирокадзу Корээда (18+).

Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего предпринимать.

В ролях: Соя Курокава, Хината Хиираги, Сакура Андо.


Для мамочек

У липецких родительниц появилось ещё одно место для общения и регулярных встреч – культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 16:01 здесь откроет свои двери клуб «Вместе с мамой» (16+).

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Встреча «Ресурс и где его взять» — это не просто разговор, а настоящая терапия для души. Молодые мамы смогут не только пообщаться друг с другом, но и найдут новые идеи и ресурсы для себя. «Мы создадим атмосферу доверия и понимания, где каждая сможет открыть в себе новые силы и возможности», - обещают организаторы.
Ведущая — Ольга Митрошина

Зять - зам, сестра - главбух

83% работодателей Липецка принимают на работу родственников сотрудников. Только в 11% компаний таких кандидатов не рассматривают, выяснили в SuperJob.
Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (89%) и в строительных компаниях (88%). Реже такая практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей - 73%.

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Почему-то нет отдельных цифр по администрациям всех уровней. Было бы любопытно взглянуть…

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (46)

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Сначала новые
смех
44 минуты назад
У одного действующего депутата горсовета , 3 порша , либерал ? Либерал ! )))))))))
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Гость
13 минут назад
Не завидуй
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Гость
14 минут назад
Не завидуй
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Гость
16 минут назад
Не завидуй
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Смеху
45 минут назад
Ты же сам за этих депутатов агитировал, тебе лучше знать где они!)))))))))) Поищи на турниках в Быхановом саду!)))))))))
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смех
46 минут назад
Либералы сидят в горсовете. Все 36 депутатов . А осенью опять такой же состав будет , в смысле либералов , новых лиц будет 50 % и все как один , либералы ! ))))))
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Смеху
47 минут назад
За либералов опять агитируешь, корые в Быхановом саду бутылки собирают? Ты же постоянно в этих акциях участвуешь!))))))))))))
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смех
49 минут назад
Ни с того , ни с сего , какие-то люди (будущие депутаты )проводят страт сессии, как нам стать умным и красивым одновременно ,а где действующие депутаты по этому округу , никто и знать не знает ! ))))))
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Именно
17 минут назад
Вам стать умным и красивым уже не получится. Не стройте иллюзий
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Смеху
55 минут назад
За либералов опять агитируешь, корые в Быхановом саду бутылки собирают? Ты же постоянно в этих акциях участвуешь!))))))))))))
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смех
сегодня, 12:09
и на город 48 в т ч . Ты же постоянный сиделец здесь , мог бы и заметить ! )))))))))))))))
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Смеху
сегодня, 11:31
Где агитация началась? На турниках в Быхановом саду?))))))))))
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Атеисту
сегодня, 11:25
Вы сами боролись за это с ГКЧП. Теперь не жалуйтесь.
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Пардон
сегодня, 10:36
На Матырском уже вторые сутки нет воды - никакой и молчок, ни гу-гу. Где все наши власти и СМИ, ждём санитарный коллапс.
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