Сегодня в Липецке: плейбек-театр и знаменитое липецкое кумовство в цифрах

Всё самое главное про наступивший день.

Днём температура составит 19-21 градус, обойдётся без существенных осадков.











- пер. 1-й Театральный, 1а/





















В преддверие Дня предпринимателя липецкий филиал РАНХиГС (ул. Интернациональная, 3) покажет три спектакля от плейбек театра «Секрет».









Фото vk.com/lip.ranepa

Тех, кто хочет погулять на свежем воздухе, ждут в парке Победы. В 17:00 на главной сцене начнётся отчетный концерт «Радуга талантов» (6+).









Если же хотите, более камерной обстановки, то сегодня вам путь в Детскую школу искусств №1 им. М. Глинки (ул. Интернациональная, 53).









В ролях: Соя Курокава, Хината Хиираги, Сакура Андо.





У липецких родительниц появилось ещё одно место для общения и регулярных встреч – культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 16:01 здесь откроет свои двери клуб «Вместе с мамой» (16+).









Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (89%) и в строительных компаниях (88%). Реже такая практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей - 73%.













С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. 3-е Сентября, 4, 4б, 6, 6а;- ул. 6-й Гвардейской Дивизии, 1а, 3, 4, 5, 6;- ул. Барашева, 1;- ул. Волгоградская, 1, 2, 2а, 4, 5, 7, 7а;- ул. Жуковского, 4;- ул. Ильича, 10, 12, 12а, 14, 16, 18;- ул. Коммунальная, 10, 12, 14, 14а, 41а;- ул. Краснозаводская, 1/1, 2, 2ж, 3, 4, 5, 6, 8, 23;- ул. Краснознаменная, 3, 5, 8а;- ул. Коммунистическая, 2а, 4, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20а, 21,22а, 24 вл. 1, 24, 24 вл. 2, 27, 24 вл. 3;- ул. Ленинградская, 1а, 4а, 6, 8, 8а, 10;- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;- ул. Нагорная, 4;- ул. Неделина, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 55, 57;- ул. Октябрьская, 58, 61;- ул. Первомайская, 59;- ул. Фрунзе, 6, 14;- пл. Коммунальная, 9, 41;В частном секторе проведут незабываемый день без удобств жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Кооперативной, Костенко, Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, Пролетарской. Речной, Садовой, Сенной, Смоленской. Сырской, переулков Дубинина, Кочубея, Морозова, Нагорного.С 09:00 до 17:00 в связи в ремонтом обесточат:- ул. Ангарская, 1, 31в, 31г, 31д, 31е, 35а;- ул. Взлетная;- ул. В.Л. Кротевича;- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;- ул. Коттеджная, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;- ул. Маргелова;- ул. Романовская:- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;- пр-д Шишкина, 1-5;- СНТ «Венера»;- СНТ «Весна»»;- СНТ «Тракторостроитель-2»;- СНТ «Трубник».Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Что такое плейбек? Это когда артисты на сцене разыгрывают истории, услышанные от зрителей. Сегодня в 18:00 артисты разыграют спектакль «Гореть и не выгореть»О поиске вдохновения, внутреннем ресурсе и балансе между стремлением к успеху и заботой о себе.Своё музыкальное, танцевальное и т.п. мастерство продемонстрируют воспитанники Центра творчества «Советский».В 18:00 здесь состоится отчётный концерт воспитанников «Мелодия моей души или звуки рояля и не только»В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зелегя, 1) по вечерам продолжают показывать фильмы.Иронию вызывает лишь то, что обычные показы – по одному фильму в день почему-то называют кинофестивалем, да ещё и «нашим ответом Каннам». Со знаменитым международным кинофорумом роднит только одно – демонстрируют только зарубежное кино. Сегодня в 18:00 приглашают зрителей на фильм «Монстр». Япония, 2023. Драма. Режиссёр Хирокадзу Корээда (18+).Молодая вдова воспитывает сына Минато в одиночку. Мальчик учится в средних классах и почти ничего не рассказывает о школе, но его странное поведение настораживает женщину. А когда Минато приходит с повреждённым ухом, мать идёт разбираться в школу — всё указывает на то, что мальчика третирует учитель, но школьное руководство не торопится ничего предпринимать.Встреча «Ресурс и где его взять» — это не просто разговор, а настоящая терапия для души. Молодые мамы смогут не только пообщаться друг с другом, но и найдут новые идеи и ресурсы для себя. «Мы создадим атмосферу доверия и понимания, где каждая сможет открыть в себе новые силы и возможности», - обещают организаторы.Ведущая — Ольга Митрошина83% работодателей Липецка принимают на работу родственников сотрудников. Только в 11% компаний таких кандидатов не рассматривают, выяснили в SuperJob.Почему-то нет отдельных цифр по администрациям всех уровней. Было бы любопытно взглянуть…