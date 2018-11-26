Водители «Липецкпассажиртранс» перерабатывали от 84 до 118 часов.

Прокуратура Левобережного района г. Липецка совместно с территориальным органом автотранспортного надзора и контроля автомобильных перевозок по Липецкой области провела проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности МУП "Липецкпассажиртранс".

В ходе проверки выявлены нарушения, ставшие основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения; соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю.

В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один месяц.

При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 12 часов по согласованию с представительным органом работников.

Между тем, как показала проверка, переработка некоторых водителей предприятия в мае 2018 года составляла от 84 до 118 часов.

Кроме того, выявлены нарушения обязанностей лицензиата по заключению трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с водителями автобусов, принадлежащими другим хозяйствующим субъектам, заключившими договора аренды транспортного средства с экипажем с МУП «Липецкпассажиртранс».

По результатам проверки в отношении МУП «Липецкпассажиртранс», прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), по результатам рассмотрения которого юридическое лицо оштрафовано в размере 30 тыс. рублей.

Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль, сообщает прокуратура Липецкой области.