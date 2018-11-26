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Водители «Липецкпассажиртранс» перерабатывали от 84 до 118 часов.

11 870
#липецкпассажиртранс
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Водители «Липецкпассажиртранс» перерабатывали от 84 до 118 часов.

Прокуратура Левобережного района г. Липецка совместно с территориальным органом автотранспортного надзора и контроля автомобильных перевозок по Липецкой области провела проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности дорожного движения в  деятельности МУП "Липецкпассажиртранс".

В ходе проверки выявлены нарушения, ставшие основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения; соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю.

В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один месяц.

При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 12 часов по согласованию с представительным органом работников.

Между тем, как показала проверка, переработка некоторых водителей предприятия в мае 2018 года составляла от 84 до 118 часов. 

Кроме того, выявлены нарушения обязанностей лицензиата по заключению трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с водителями автобусов, принадлежащими другим хозяйствующим субъектам, заключившими договора аренды транспортного средства с экипажем с МУП «Липецкпассажиртранс».

По результатам проверки в отношении МУП «Липецкпассажиртранс», прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), по результатам рассмотрения которого юридическое лицо оштрафовано в размере 30 тыс. рублей.

Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль, сообщает прокуратура Липецкой области.

11 870
#липецкпассажиртранс
1

Комментарии (11)

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Rom

52 секунды назад
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas
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Муля

17 минут назад
Их бы в горсовет запустить. Вон где работы не початый край!
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Жанна

19 минут назад
Мафаня, да у частников час официалка хорошая! Брешет ваш бывший, подавайте официально!
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Мафаня

20 минут назад
Видать зп у вас хорошая в отпуск собираетесь? А мне муж рассказывает, что у них минималка и алиментов не с чего платить. Работает правда на 347 маршруте
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Ха!

21 минуту назад
Я вчера с конечной елецкого уезжала. Так там частники не стоят вообще! Заехали, развернулись и обратно поехали! Вон где нарушители! Почему этих не проверяют?
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водитель ЛПАТП

23 минуты назад
НАКОНЕЦ_ТО ДОБРАЛИСЬ, УЖЕ НЕТ БОЛЬШЕ СИЛ ТАК РАБОТАТЬ, ХОТЬ В ОТПУСК ТЕПЕРЬ СХОЖУ КАК ЧЕЛОВЕК , ПОЕДУ НА МОРЕ КАК ВСЕ ЛЮДИ, А ТО МЫ В ТАКУЮ ЖАРУ ПАХАЛИ, СПАСИБО ПРОКУРАТУРЕ.
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НЕ ПАТРИОТ

34 минуты назад
Павел, - "в конверте" получают, - и ПРАВИЛЬНО делают! Т.к. пенсия и у Вас и у них будет примерно одинаковая)))
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Павел

38 минут назад
Как-будто у частников не перерабатывают! Там вообще большинство зарплату "в конверте" получают.
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Все ясно

45 минут назад
И что? Этот штраф заплатят за счет тех же самых простых водил и работяг, а дальше всё пойдет по накатанной. В Пипецке "взять на контроль", значит плюнуть и забыть.
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Маршрутка

52 минуты назад
Наконец то Правда вылезла наружу
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