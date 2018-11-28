47 минут назад
Жительница Липецкой области отметила 105-летие
Президент России поздравил долгожительницу из Лебедянского района со знаменательной датой.
Всю свою жизнь Екатерина Илларионовна проработала в колхозе в родном селе, награждена медалью «Ветеран труда». Личная жизнь Екатерины Илларионовны сложилась так, что замуж она не вышла, детей нет. Родной для нее стала социальный работник Антонина Кимбур, которая обслуживает ее больше 25 лет. Именно она заботится о здоровье, бытовом комфорте долгожительницы и дарит ей душевное тепло.
Наташа
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НЕ ПАТРИОТ