Жительница Липецкой области отметила 105-летие

Президент России поздравил долгожительницу из Лебедянского района со знаменательной датой.

Жительница села Старый Копыл Лебедянского района Екатерина Пронина отметила 105-й день рождения. Со знаменательной датой ее поздравили представители власти и общественности. Они вручили юбилярше персональное поздравление главы государства Владимира Путина и ценные подарки, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Всю свою жизнь Екатерина Илларионовна проработала в колхозе в родном селе, награждена медалью «Ветеран труда». Личная жизнь Екатерины Илларионовны сложилась так, что замуж она не вышла, детей нет. Родной для нее стала социальный работник Антонина Кимбур, которая обслуживает ее больше 25 лет. Именно она заботится о здоровье, бытовом комфорте долгожительницы и дарит ей душевное тепло.