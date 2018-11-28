Общество

47 минут назад

Жительница Липецкой области отметила 105-летие

3 566
#долгожители #юбилей
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Жительница Липецкой области отметила 105-летие

Президент России поздравил долгожительницу из Лебедянского района со знаменательной датой.

Жительница села Старый Копыл Лебедянского района Екатерина Пронина отметила 105-й день рождения. Со знаменательной датой ее поздравили представители власти и общественности. Они вручили юбилярше персональное поздравление главы государства Владимира Путина и ценные подарки, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Всю свою жизнь Екатерина Илларионовна проработала в колхозе в родном селе, награждена медалью «Ветеран труда». Личная жизнь Екатерины Илларионовны сложилась так, что замуж она не вышла, детей нет. Родной для нее стала социальный работник Антонина Кимбур, которая обслуживает ее больше 25 лет. Именно она заботится о здоровье, бытовом комфорте долгожительницы и дарит ей душевное тепло.

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#долгожители #юбилей
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Комментарии (3)

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Наташа

28 минут назад
Здоровья ей и долгих лет жизни!!!
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987

29 минут назад
когда Лже Петр1 вернулся из Великого посольства в %ейропу - одним из фактов деятельности было уничтожение 300-летних старцев, даже ещё в нач. 20в возраст 120 лет не считался диковинкой. Есть фото к примеру с Николаем2 вместе с такими возрастными жителями. Сегодня уже в 50 чуть ли не инвалиды от алкоголя и отравы магазинной. Что же дальше будет...
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НЕ ПАТРИОТ

34 минуты назад
Да, бабульке этой ещё пахать и пахать можно было!!! Спасибо за понимание.
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