В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Происшествия
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13 минут назад
Свидетель убийства самогонщицы должен выплатить собутыльнику 160 000 рублей
Мужчина вымогал деньги за свое молчание.
По данным объединений пресс-службы судебной системы Липецкой области, много лет назад мужчина стал свидетелем убийства и в 2021 году потребовал со своего знакомого за молчание 180 тысяч рублей. Тот испугался и, передал ему 150 тысяч рублей. Теперь по решению суда придется вернуть эти деньги, а также компенсировать моральный вред в 10 тысяч рублей.
Избив пожилую женщину, и услышав от нее новые оскорбления, покупатель задушил ее подушкой. О случившемся он рассказал друзьям, и один из них предложил скрыть следы преступления путем поджога. Так они и поступили: один из приятелей поджег постельное белье и вещи на погибшей, а второй стал искать спиртное в доме, но ничего не нашел. Затем мужчины уехали на автомобиле в деревню Екатериновка Елецкого района.
Спустя несколько лет один участник поджога стал вымогать у убийцы деньги, говоря о том, что если тот их ему не передаст, то он сообщит о преступлении в правоохранительные органы. В 2021 году обвиняемый передал бывшему другу и собутыльнику 150 000 рублей. Участник поджога даже написал расписку о том, что получил деньги. Но после этого обвиняемый сам не выдержал и рассказал своей жене об убийстве, и что теперь ему приходится отдавать деньги за молчание. В результате всё тайное стало явным и в 2024 году уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (по части первой статьи 105 УК РФ), также было передано в суд.
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