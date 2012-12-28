Свидетель убийства самогонщицы должен выплатить собутыльнику 160 000 рублей

Мужчина вымогал деньги за свое молчание.

моральный вред в 10 тысяч рублей.





Об этой чудовищной истории GOROD48 уже рассказывал. 19 лет назад – в ночь с 13 на 14 апреля 2006 года в деревне Малая Суворовка Елецкого района за неосторожно сказанное слово была убита 80-летняя женщина: припозднившийся клиент задушил самогонщицу подушкой. Виновного тогда найти не смогли, следов он не оставил.





По данным следствия, трое собутыльников приехали ночью в дом на улице Центральной за самогоном. 80-летняя женщина впустила покупателей в дом, но с порога стала высказывать своё недовольство мужчинам из-за того, что они поздно приехали. Во время конфликта двое мужчин вышли в коридор, чтобы не вмешиваться. А ссора самогонщицы и одного покупателя набирала обороты: женщина стала оскорблять мужчину нецензурной бранью, а он пустил в ход кулаки.



Избив пожилую женщину, и услышав от нее новые оскорбления, покупатель задушил ее подушкой. О случившемся он рассказал друзьям, и один из них предложил скрыть следы преступления путем поджога. Так они и поступили: один из приятелей поджег постельное белье и вещи на погибшей, а второй стал искать спиртное в доме, но ничего не нашел. Затем мужчины уехали на автомобиле в деревню Екатериновка Елецкого района.



Спустя несколько лет один участник поджога стал вымогать у убийцы деньги, говоря о том, что если тот их ему не передаст, то он сообщит о преступлении в правоохранительные органы. В 2021 году обвиняемый передал бывшему другу и собутыльнику 150 000 рублей. Участник поджога даже написал расписку о том, что получил деньги. Но после этого обвиняемый сам не выдержал и рассказал своей жене об убийстве, и что теперь ему приходится отдавать деньги за молчание. В результате всё тайное стало явным и в 2024 году уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (по части первой статьи 105 УК РФ), также было передано в суд.





Елецкий районный суд Липецкой области приговорил 79-летнего жителя Липецкой области к году лишения свободы условно за вымогательство (по части первой статьи 163 УК РФ).По данным объединений пресс-службы судебной системы Липецкой области, много лет назад мужчина стал свидетелем убийства и в 2021 году потребовал со своего знакомого за молчание 180 тысяч рублей. Тот испугался и, передал ему 150 тысяч рублей. Теперь по решению суда придется вернуть эти деньги, а также компенсировать