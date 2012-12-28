Липецкая вечЁрка: ДТП с дорожными рабочими, богачи без газа и тропическая малярия из Конго

Сегодня, 20 мая, на въезде в Липецк грузовик протаранил технику дорожной службы, газовики перекрыли голубое топливо в особняк, владелец которого задолжал плату, и врачи вылечили больного малярией липчанина.