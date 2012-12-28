В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Общество
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вчера, 20:25
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Липецкая вечЁрка: ДТП с дорожными рабочими, богачи без газа и тропическая малярия из Конго
Сегодня, 20 мая, на въезде в Липецк грузовик протаранил технику дорожной службы, газовики перекрыли голубое топливо в особняк, владелец которого задолжал плату, и врачи вылечили больного малярией липчанина.
В ДТП пострадал водитель «МАНа» — его на «скорой» доставили в больницу с различными травмами.
Любопытно, что прямо противоположные по смыслу комментарии оставили проезжавшие в месте аварии.
«Ехала там за пять минут до ДТП. Три «ГАЗели» дорожников стояли на правой полосе друг за другом, делали разметку. Видно их было прекрасно издалека — были включены все мигалки, моргалки и прочее. И знаки перед ними стояли предупреждающие. Как дальнобойщик их не заметил — не знаю. Надеюсь, все живы», — написала Ольга.
«Постоянно там такое, проведение работ с нарушением организационных мероприятий, знаки должны быть выставлены как минимум за 50 метров до места проведения работ, судя по видео, знак висел на Газоне в который въехал МАН», — парировал Землянин.
А утром у поселка Новая Жизнь столкнулись три автомобиля: «Тойота Ленд Крузер», «ГАЗель» и «Фольксваген». Автомобили получили механические повреждения, на грязинской трассе образовалась пробка.
В ДТП никто не пострадал. Разве что моральную травму получил водитель грузовика, который захотел объехать аварию по обочине и увяз в грунте.
Накануне в Липецке произошли три ДТП, участники которых передвигались на самокатах. В них пострадали четыре человека.
Новость зацепила читателей GOROD48. После 1 апреля, когда начался сезон самокатов, ходить по тротуарам в Липецке стало небезопасно.
«Кто же придумал эти самокаты-убийцы? Одно горе от них. Господа чиновники, уберите из их города! Не обеднеете», — попросили Елки-Палки.
«Вчера на пешеходном переходе на меня чуть не наехал самокатчик, он на этом переходе объезжал лужу. Людей было прилично. Люди ему были побоку. Никаких мер не принимается. Нужно вообще запретить этот вид транспорта. И так аварий хватает», — пожаловался комментатор.
«В Челябинске запретили», — сообщил Валера.
Дело о смертельном ДТП, произошедшем прошлым летом в Лебедянском районе, направлено в суд. В той аварии погиб 17-летний парень, серьезно пострадал 13-летний подросток. Они находились в автомобиле «Хендай Туссан», который съехал в кювет и перевернулся.
По версии следствия, за рулем машины находилась пьяная жительница Лебедянского района. Ее обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и причинение тяжкого вреда здоровью подростка. Эта статья предполагает до 12 лет лишения свободы.
Сотрудники газовой службы сегодня отключили от голубого топлива особняк в селе Елецкое Липецкого округа. Хозяин особняка живет в Москве (под Липецком находится его семейство) и уверял, что не знал о долгах в 420 тысяч рублей.
Но у газовиков все ходы записаны. Они обратили внимание на двухэтажный дом еще полтора года назад, когда стали получать слишком маленькие показания газового счетчика. Проверили и увидели магнит. Плату владельцу дома пересчитали, но денег газовики не получили.
В списке на отключение еще 270 абонентов газовой службы с общим долгом 60 миллионов рублей.
«Домик пафосный. Владельцы таких сооружений, как правило, экономят на коммунальных платежах. Я их понимаю. Если всегда за все платить — денег на особняк не останется», — считает Савелий.
«Не осуждаю. Сочувствую. Всему этому большому семейству», — написал Читатель.
Врачи инфекционной больницы вылечили больного тропической малярией. 52-летний липчанин подхватил ее в Конго.
В Липецкой области другая напасть. От укусов клещей пострадали уже 1242 человека, в том числе 530 детей.
Завтра в Липецке ожидается кратковременный дождь и гроза, и от +20 до +22 градусов.
Если вы еще не в курсе, то в Липецке появилось «Министерство заботы и благополучия». Такая вывеска теперь красуется на здании, расположенном на улице Плеханова, где находится областное министерство социальной политики. Официально его не переименовывали, только сменили вывеску.
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