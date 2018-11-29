Общество
сегодня, 09:26
В Липецке устроят «Педагогические игры»
Вуз организует первый Всероссийский студенческий форум.
7-8 декабря на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится первый Всероссийский форум «Педагогические игры».Идея проекта – объединение студентов педагогических направлений на почве интереса к профессии. В форуме смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.
Главная проблема форума – современная тенденция на обучение «узких» специалистов, сведущих в конкретных методиках и упускающих, в связи с этим, необходимые компоненты - профессиональные смыслы и мотивацию. В случае с педагогической профессией это негативная тенденция, так как работа с детьми, по мнению организаторов, невозможна без искреннего интереса к людям и любви и уважения к детям.
Основное отличие педагогических игр в ЛГПУ – их практико-ориентированный характер. Проект предполагает организацию конкурсной, коммуникативной, образовательной площадки. Участники игр в течение проекта окунутся в обсуждение и практическое осознание проблем педагогической профессии, что позволит им стать теми специалистами, которых ждут дети.
Регистрация на форум открыта до 4 декабря.
Главная проблема форума – современная тенденция на обучение «узких» специалистов, сведущих в конкретных методиках и упускающих, в связи с этим, необходимые компоненты - профессиональные смыслы и мотивацию. В случае с педагогической профессией это негативная тенденция, так как работа с детьми, по мнению организаторов, невозможна без искреннего интереса к людям и любви и уважения к детям.
Основное отличие педагогических игр в ЛГПУ – их практико-ориентированный характер. Проект предполагает организацию конкурсной, коммуникативной, образовательной площадки. Участники игр в течение проекта окунутся в обсуждение и практическое осознание проблем педагогической профессии, что позволит им стать теми специалистами, которых ждут дети.
Регистрация на форум открыта до 4 декабря.
Как так?
Всероссийские игры уже прошли!
ухты
Знающий