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В Липецке устроят «Педагогические игры»

4 401
#форум #молодежь
В Липецке устроят «Педагогические игры»

Вуз организует первый Всероссийский студенческий форум.

7-8 декабря на базе Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоится первый Всероссийский форум «Педагогические игры».Идея проекта – объединение студентов педагогических направлений на почве интереса к профессии. В форуме смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.

Главная проблема форума – современная тенденция на обучение «узких» специалистов, сведущих в конкретных методиках и упускающих, в связи с этим, необходимые компоненты - профессиональные смыслы и мотивацию. В случае с педагогической профессией это негативная тенденция, так как работа с детьми, по мнению организаторов, невозможна без искреннего интереса к людям и любви и уважения к детям.

Основное отличие педагогических игр в ЛГПУ – их практико-ориентированный характер. Проект предполагает организацию конкурсной, коммуникативной, образовательной площадки. Участники игр в течение проекта окунутся в обсуждение и практическое осознание проблем педагогической профессии, что позволит им стать теми специалистами, которых ждут дети.

Регистрация на форум открыта до 4 декабря. 
4 401
#форум #молодежь

Комментарии (4)

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Как так?

38 минут назад
Все такие грамотные и образованные а страна в жопе, и продолжает углубляться в заднице.
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Всероссийские игры уже прошли!

40 минут назад
48% учителей математики и информатики получили неуд. 60% учителей русского и литературы получили неуд. Дальше можно не играть.
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ухты

51 минуту назад
Только потом в школе - старые неграмотные завуча и директора зарежут все инициативы. У них главное надбавки разделить и т.д. А у молодых специалистов отбивается все желание работать... И такое везде. Да что там голословно говорить.... Замечание дерущимся в школе школьникам даже не делают опытные старые педагогички наши. А знаете почему? Потому что это не оплачивается.... А на призвание сейчас почти всем положить....
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Знающий

52 минуты назад
Заводы банкротят, а нам дела нет. Нам бы про зарницу
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