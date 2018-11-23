Общество

7 минут назад

В микрорайоне «Елецкий» яму на дороге прикрывает... куча дров

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#Благоустройство #люки #открытые ямы #аварийность
В микрорайоне «Елецкий» яму на дороге прикрывает... куча дров

Непонятно, так обозначают опасное место или. наоборот, маскируют.

Микрорайон «Елецкий» в Липецке - новый и дороги там новые, но ездить по ним становится опасно.

Наш читатель прислал GOROD48 фотографию проезжей части на улице Осканова, на которой видна куча досок, прикрывающая яму, образовавшуюся на месте канализационного люка.

- Раньше яму прикрыли деревянным поддоном, - рассказал автор снимка Павел, - Не буду лишний раз говорить о «надежности» такого «конструкторского решения». В темноте поддон совершенно не видно, водители авто много раз на него наезжали, и в результате превратили в кучу дров. Видимо, скоро кто-то провалится в эту «ловушку».

По словам Павла, на этот раз канализационный люк в Липецке не украли. Видимо, он был некачественно установлен, и в результате провалился вниз: так и образовалась яма, которая грозит аварийной ситуацией.

- Уже не первую неделю люк пребывает фактически в открытом состоянии, - отметил встревоженный гражданин.

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Добавим, что передвигаться по Липецку нужно очень осторожно - как на машине, так и пешком. Мы писали о том, что на улице Горького канализационный люк лопнул прямо под ногами липчанина, который, к счастью, успел отпрыгнуть в сторону. Настоящим бичом стали и кражи люков, канализационных решеток. Образовавшиеся ямы чем только не закрывают - и ветками, и автомобильными покрышками. Иногда даже непонятно, образовавшиеся провалы так обозначают или, наоборот, маскируют.

Скорость ремонта тоже хромает на обе ноги. Начальник управления главного смотрителя Липецкой мэрии Эдуард Кудряшов заявил GOROD48, что сигналы об открытых люках передаются в МБУ «Управление благоустройства».

- Но там не завод по производству люком и крышек. Их просто не успевают быстро устанавливать. - отреагировал чиновник.

GOROD48 взял на контроль одну из таких ситуаций с открытой «ливневкой» на улице Эдуарда Белана. Лишь после 4-й (!) публикации решетку все же поставили - «всего» за два месяца. В комментариях липчане написали, что этот срок еще очень короткий и иногда ждать приходится и по полгода.

73
#Благоустройство #люки #открытые ямы #аварийность

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