Липчанин на «Пежо» угодил в открытый дождеприемник

Мужчина возмещается отсутствием решетки ливневой канализации в центре города.

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Житель Липецка Владислав Паничкин прислал в редакцию GOROD48 видеозапись дорожного инцидента со своим участием. Из записи следует, что его «Пежо» угодил в открытый дождеприемник прямо у светофора на Центральном рынке.



- Открытая ливневка. Что это за ерунда такая? Удар в подвеску просто страшный был. Разбит бампер. Может, есть и еще какие-то повреждения. Надо ехать в автосервис, - говорит водитель.



Но если Владислав Паничкин уехал с места ДТП, то он не сможет впоследствии доказать причинно-следственную связь повреждения автомобиля с попаданием в яму на дороге. Пусть даже и при наличии у него видеозаписи, из которой, кстати, не усматривается, что его «Пежо» получил повреждения именно на улице Терешковой.



Что же делать в случае такого ДТП? То же, что и при столкновении с другим автомобилем: вызвать на место ЧП автоинспекторов. А уж те знают, что делать. Впрочем, не лишне проследить, чтобы в протокол осмотра места происшествия попало максимальное количество сведений, чтобы была правильно составлена схема аварии, подробно описаны полученные автомобилем повреждения. Если вы просто повредили машину, и у вас имеется полис КАСКО, то достаточно получить справку о ДТП на месте или в отделе ДПС и приехать на осмотр в страховую компанию. Там автомобиль осмотрят и на предмет скрытых повреждений.



Кстати, есть ГОСТ на ямы. Так, предельные размеры просадок и выбоин не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. Так что открытый люк ливневой канализации как раз может быть причиной иска в суд и выигранного впоследствии гражданского дела у управления главного смотрителя Липецка.