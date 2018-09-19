На фестиваль «Вкусный город» собираются приготовить самый большой молочный коктейль в России

В эту субботу, 22 сентября, на общественной территории «Городище» пройдет праздник уличной еды «Вкусный город».

Как сообщает администрация Липецка, с 10.00 до 20.00 гости фестиваля смогут продегустировать фирменные блюда от рестораторов, принять участие в мастер-классах для детей и взрослых, конкурсах и гастрономических квестах, увидеть научные опыты с едой и послушать живую музыку.

В 10.00 на Городище начнется специальная программа для юных гурманов. В 13.00 гости фестиваля станут свидетелями гастрономического рекорда – приготовления самого большого молочного коктейля в России, который смогут попробовать все желающие. В 16.20 в битве шеф-поваров сойдутся профессиональные кулинары, которые продемонстрируют свое искусство и виртуозное владение техниками приготовления пищи. В течение часа из определенного набора продуктов участникам соревнования предстоит создать оригинальное авторское блюдо. Конкуренцию липецким шефам составит московский шеф-повар, соавтор книги «ФастФуд - СтритФуд едим без правил», Сергей Новосартов. Вечернюю программу продолжит выступление кавер-группы «Нестройные» и концерт кавер-версий группы «Би-2» в исполнении Липецкого симфонического оркестра.

Программа фестиваля:

10.00 кино под открытым небом для самых маленьких

11.00 детская конкурсно-игровая программа

13.00 дегустация фирменных блюд от рестораторов, гастрономическое шоу профессора Николя, приготовление крио-мороженого

14.00 приготовление самого большого молочного коктейля в России (350 литров, 1000 порций)

15.00 «Неголодные игры» - скоростное поедание бургеров, бармен-шоу

16.00 церемония награждения лучших рестораторов

16.20 битва шефов «Шеф-шоу» - гастрономический баттл

18.00 награждение лучших шефов

18.10 выступление кавер-группы «Нестройные»

18.50 концерт кавер-версий группы «Би-2» в исполнении Липецкого симфонического оркестра