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сегодня, 15:59

На фестиваль «Вкусный город» собираются приготовить самый большой молочный коктейль в России

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#фестиваль
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На фестиваль «Вкусный город» собираются приготовить самый большой молочный коктейль в России

В эту субботу, 22 сентября, на общественной территории «Городище» пройдет праздник уличной еды «Вкусный город».


Как сообщает администрация Липецка, с 10.00 до 20.00 гости фестиваля смогут продегустировать фирменные блюда от рестораторов, принять участие в мастер-классах для детей и взрослых, конкурсах и гастрономических квестах, увидеть научные опыты с едой и послушать живую музыку.

В 10.00 на Городище начнется специальная программа для юных гурманов. В 13.00 гости фестиваля станут свидетелями гастрономического рекорда – приготовления самого большого молочного коктейля в России, который смогут попробовать все желающие. В 16.20 в битве шеф-поваров сойдутся профессиональные кулинары, которые продемонстрируют свое искусство и виртуозное владение техниками приготовления пищи. В течение часа из определенного набора продуктов участникам соревнования предстоит создать оригинальное авторское блюдо. Конкуренцию липецким шефам составит московский шеф-повар, соавтор книги «ФастФуд - СтритФуд едим без правил», Сергей Новосартов. Вечернюю программу продолжит выступление кавер-группы «Нестройные» и концерт кавер-версий группы «Би-2» в исполнении Липецкого симфонического оркестра.

Программа фестиваля:

10.00 кино под открытым небом для самых маленьких

11.00 детская конкурсно-игровая программа

13.00 дегустация фирменных блюд от рестораторов, гастрономическое шоу профессора Николя, приготовление крио-мороженого

14.00 приготовление самого большого молочного коктейля в России (350 литров, 1000 порций)

15.00 «Неголодные игры» - скоростное поедание бургеров, бармен-шоу

16.00 церемония награждения лучших рестораторов

16.20  битва шефов «Шеф-шоу» - гастрономический баттл

18.00  награждение лучших шефов

18.10  выступление кавер-группы «Нестройные»

18.50  концерт кавер-версий группы «Би-2» в исполнении Липецкого симфонического оркестра

7 678
#фестиваль
1

Комментарии (7)

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Шут

28 минут назад
"Вкусный город",.."сладенький мер"..дальше боюсь продолжать...
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анастас

28 минут назад
Да ну нафиг это ГОРОДРИЩЕ!!! ВСЕ на "Кубарь" спортом заниматься!!!!!!
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Пашинян

44 минуты назад
Мер, на Городище , один большой , БИО-ТУАЛЕТИЩЕ , не пропадут !
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Владимир

49 минут назад
Короче недомэр Иванов устраивает очередное быдло- шоу.
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Мер

52 минуты назад
А потом у нас будет конкурс кто больше навалит в кусты. Туалетов то у нас нет.
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Баба Нюра

55 минут назад
Чё, бидон с собой брать?
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Пашинян

сегодня, 16:15
«Неголодные игры» - скоростное поедание бургеров - ПОЗОР ! Скоростное поедание пищи подвергается масштабной, жёсткой и разнообразной критике как занятие безнравственное[7], ведущее к ожирению[8] и представляющее различные опасности для здоровья — от приобретения болезней пищеварительной системы[9] до смерти[10].
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