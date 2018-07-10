Общество
55 минут назад
Депутаты-миллионеры с опережением графика проголосуют за пенсионную реформу
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Очевидно, фракция «Единая Россия» поддержит предложение председателя партии Дмитрия Медведева.
Сегодня работники аппарата областного Совета сообщили депутатам о переносе очередной сессии с 26 июля на 16 июля. По озвученной версии парламентариям нужно утрясти изменения в региональном бюджете. Однако депутаты оппозиционных «ЕР» фракций считают, что их собирают для одобрения предложенной премьер-министром России Дмитрием Медведевым пенсионной реформы, которая предполагает увеличение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин на восемь лет, для мужчин - на пять.
Такой вывод можно сделать из того, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил депутатов региональных парламентов в том, что те «не спешат обсуждать» правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. В Госдуме ждут отзывов с мест, так как пенсионная реформа должна быть актом консолидации правительства и законодательных собраний в субъектах федерации.
- Наша фракция будет голосовать против пенсионной реформы. Наша партия против предложения правительства. Мы разработали альтернативный законопроект пенсионной реформы, предполагающий мораторий на увеличение возраста выхода на пенсию до 2030 года, - сообщила GOROD48 член фракции «Справедливая Россия» Лариса Ксенофонтова.
- Мы все будем голосовать против предложения правительства. Наши депутаты готовятся выступать по вопросу пенсионной реформы. Кстати, мы 2 июля внесли в облсовет свой проект об отзыве по правительственному законопроекту, но его пока даже не обсуждали, - говорит Сергей Токарев из фракции КПРФ.
- Буду категорически против пенсионной реформы. Считаю, что голосование «за» будет предательством интересов избирателей. По этому поводу я обязательно выступлю на сессии, - сказал Павел Евграфов из фракции ЛДПР.
- Мы входим в мир информационных технологий. Роботы и компьютеры постепенно будут вытеснять человеческих труд из производства. Нам уже надо думать о сокращении возраста выхода на пенсию,а не об его увеличении. Нас же толкают из ХХI века в XIX век. Такие законы мобилизируют население на революцию. Я - против революций. Поэтому я буду голосовать против пенсионной реформы, - делится своим видением ситуации внефракционный депутат Максим Халимончук, избравшийся в облсовет по партийным спискам.
- Мы - представительная ветвь власти. За каждым депутатом стоят люди. По 30-35 тысяч человек. И наши избиратели в подавляющем большинстве против планов правительства об увеличении сроков выхода на пенсию. Считаю, что раз мы представляем народ, то и голосовать должны так, как говорит народ. Он - наш избиратель. Поэтому буду голосовать против. За предложенный обществу проект пенсионной реформы могут голосовать, как я думаю, только депутаты облсовета от «Единой России», избранные по партийным спискам, ведь эту реформу предложил председатель их партии, он же - глава правительства страны Дмитрий Медведев. А таких в облсовете - всего 18 человек. То есть при честном голосовании у нас бы проект пенсионной реформы в ее нынешнем виде не прошел бы, - говорит еще один «свободный художник» облсовета Олег Хомутинников, попавший в его стены по партийным спискам.
Официальные отзывы региональных законодательных собраний предусмотрены регламентом Госдумы перед первым чтением законопроектов, которые касаются вопросов совместного (центра и регионов) ведения. Пенсионное обеспечение граждан как раз из таких вопросов. Но точка зрения держателей контрольного пакета голосов областного Совета, фракции «ЕР», уже известна. Ее озвучила на прошлой неделе председатель комитета по социальным вопросам Оксана Глотова, представляющая «Единую Россию»:
- Закон - не простой. Но его необходимо принимать. И мы его принимаем в первом чтении. Думаю, что как было, уже не будет. Пенсионная реформа давно назрела. У нас в 70-е годы на одного пенсионера приходилось четыре работающих, а сейчас это соотношение 1:1,8. А скоро соотношение будет один к одному! Наша задача - довести размер российских пенсий до 40 процентов от зарплаты, как в Европе. Если мы не сделаем это сегодня, то завтра будет уже поздно.
Как стало известно GOROD48, некоторые депутаты от «ЕР», в т.ч. показавшие в декларации за прошлый год десятки миллионов рублей, хотели бы проголосовать против правительственного законопроекта либо вовсе прогулять сессию. Но сделать им это не удастся - уж очень жесткой бывает партийная дисциплина. Им вряд ли удастся даже воздержаться при голосовании, ведь руководству области нужно показать Кремлю свою абсолютную лояльность.
Между тем министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сегодня сообщил, что по его данным положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в Госдуму власти 61 региона.
Такой вывод можно сделать из того, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил депутатов региональных парламентов в том, что те «не спешат обсуждать» правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. В Госдуме ждут отзывов с мест, так как пенсионная реформа должна быть актом консолидации правительства и законодательных собраний в субъектах федерации.
- Наша фракция будет голосовать против пенсионной реформы. Наша партия против предложения правительства. Мы разработали альтернативный законопроект пенсионной реформы, предполагающий мораторий на увеличение возраста выхода на пенсию до 2030 года, - сообщила GOROD48 член фракции «Справедливая Россия» Лариса Ксенофонтова.
- Мы все будем голосовать против предложения правительства. Наши депутаты готовятся выступать по вопросу пенсионной реформы. Кстати, мы 2 июля внесли в облсовет свой проект об отзыве по правительственному законопроекту, но его пока даже не обсуждали, - говорит Сергей Токарев из фракции КПРФ.
- Буду категорически против пенсионной реформы. Считаю, что голосование «за» будет предательством интересов избирателей. По этому поводу я обязательно выступлю на сессии, - сказал Павел Евграфов из фракции ЛДПР.
- Мы входим в мир информационных технологий. Роботы и компьютеры постепенно будут вытеснять человеческих труд из производства. Нам уже надо думать о сокращении возраста выхода на пенсию,а не об его увеличении. Нас же толкают из ХХI века в XIX век. Такие законы мобилизируют население на революцию. Я - против революций. Поэтому я буду голосовать против пенсионной реформы, - делится своим видением ситуации внефракционный депутат Максим Халимончук, избравшийся в облсовет по партийным спискам.
- Мы - представительная ветвь власти. За каждым депутатом стоят люди. По 30-35 тысяч человек. И наши избиратели в подавляющем большинстве против планов правительства об увеличении сроков выхода на пенсию. Считаю, что раз мы представляем народ, то и голосовать должны так, как говорит народ. Он - наш избиратель. Поэтому буду голосовать против. За предложенный обществу проект пенсионной реформы могут голосовать, как я думаю, только депутаты облсовета от «Единой России», избранные по партийным спискам, ведь эту реформу предложил председатель их партии, он же - глава правительства страны Дмитрий Медведев. А таких в облсовете - всего 18 человек. То есть при честном голосовании у нас бы проект пенсионной реформы в ее нынешнем виде не прошел бы, - говорит еще один «свободный художник» облсовета Олег Хомутинников, попавший в его стены по партийным спискам.
Официальные отзывы региональных законодательных собраний предусмотрены регламентом Госдумы перед первым чтением законопроектов, которые касаются вопросов совместного (центра и регионов) ведения. Пенсионное обеспечение граждан как раз из таких вопросов. Но точка зрения держателей контрольного пакета голосов областного Совета, фракции «ЕР», уже известна. Ее озвучила на прошлой неделе председатель комитета по социальным вопросам Оксана Глотова, представляющая «Единую Россию»:
- Закон - не простой. Но его необходимо принимать. И мы его принимаем в первом чтении. Думаю, что как было, уже не будет. Пенсионная реформа давно назрела. У нас в 70-е годы на одного пенсионера приходилось четыре работающих, а сейчас это соотношение 1:1,8. А скоро соотношение будет один к одному! Наша задача - довести размер российских пенсий до 40 процентов от зарплаты, как в Европе. Если мы не сделаем это сегодня, то завтра будет уже поздно.
Как стало известно GOROD48, некоторые депутаты от «ЕР», в т.ч. показавшие в декларации за прошлый год десятки миллионов рублей, хотели бы проголосовать против правительственного законопроекта либо вовсе прогулять сессию. Но сделать им это не удастся - уж очень жесткой бывает партийная дисциплина. Им вряд ли удастся даже воздержаться при голосовании, ведь руководству области нужно показать Кремлю свою абсолютную лояльность.
Между тем министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сегодня сообщил, что по его данным положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в Госдуму власти 61 региона.
23 977
Юлия
избиратель
Глотовой
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Александр
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