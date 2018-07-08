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Девочка умирала от аппендицита, а хирург твердил, что у неё – критические дни

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#медицина
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Девочка умирала от аппендицита, а хирург твердил, что у неё – критические дни

На очередное медицинское безразличие пожаловалась жительница Лебедяни депутату Андрею Трофименкову.

У себя на страничке депутат разместил письмо жительницы Лебедяни, которая рассказала историю своей дочери – 14-летней девочки, у которой 18 апреля появились резкие боли в животе и поднялась температура. "В приемном покое сказали, что сейчас приемные часы в детской поликлинике и принимает врач педиатр, рекомендовали ехать туда, даже не смотря на то, что ребёнка высокая температура. Приехав на приём педиатра, просидев в очереди и наконец-то попав на прием, мы услышали, что у ребёнка простуда, а на счёт болей в животе идти к хирургу. Попросив у педиатра направления на анализы по ЦИТО, через час, дождавшись результатов, мы направились к хирургу. На приеме был доктор П. На анализы даже и не взглянул.

Осмотрев ребёнка, грубо сказал , какого…. мы к нему припёрлись, что хирургического ничего нет, идите лечите простуду. На вопрос от чего же болит живот, он ответил, что у девочки просто «месячные» (на тот момент они действительно были), но тут даже ребёнок со слезами стал говорить, что никогда ничего не болело в такие дни.

Доктор ответил: «А сегодня заболело». Выписал НО-ШПУ, НУРАФЕН и НЕОСМЕКТИН при болях и отправил домой. Все эти дни у ребенка была температура, она принимала препараты, которые ей выписали врачи, принимала обезболивающие препараты.

В воскресенье ребенок просто не мог терпеть боль, у нее снова поднялась температура 38,8.

Мы вновь поехали на скорой, на наше несчастье дежурным в тот день оказался тот же доктор П., он просто по телефону, не спускаясь в приемное отделение отказался ее смотреть

Я со слезами просила посмотреть дочь, он даже не подошёл к ней, потирая руки он сказал, что ничего с ней не будет, довезёте не помрёт!

- И вообще, сказал врач, - я могу с вами даже не разговаривать, я не детский хирург! Развернулся и ушёл. Со слезами вышли из приемного отделения, был уже 12 час, посадила ребёнка в машину (которая уже просто лежала пластом) и поехала в Липецк. Руки, ноги тряслись всю дорогу, просила ребёнка не молчать, хоть что-то произносить.

Когда мы приехали в Липецк, моя дочь уже просто еле шла, у нее был бледный цвет лица, при осмотре она не могла даже терпеть нажатий на живот при осмотре врача. В итоге ребёнка тут же положили в больницу и, сделав все анализы, сразу начали готовить к операции. Прооперировали, установив диагноз гангренозно-перфоративный аппендицит, ограниченный гнойный перитонит!

Как человек с медицинским образованием мог перепутать боли менструального цикла с болями характерные для аппендицита?

Я все же решилась написать это письмо, пишу а у самой слезы и мурашки по коже, страшно подумать, что могло бы быть потеряв мы хоть еще немного времени».

Депутат областного совета направил в медицинское учреждение и властям регионат официальное письмо с требованием, чтобы к медработнику были применены дисциплинарные взыскания. От вице-губернатора Людмилы Летниковой депутат получил ответ о том, что к администрации медучреждения применены дисциплинараные взыскания.

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40 3802
#медицина
7

Комментарии (40)

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Александр

1 минуту назад
Оля, не надо всех под одну гребёнку, часто врачи пенсионеры и допускают ошибки, от того что ДЭП прогрессирует!
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Андрей Трофименков

1 минуту назад
Давайте не превращать обсуждение проблемы в судилище. Врачи делают большое и очень важное дело. Если случаются ошибки - нужно по каждому факту разбираться отдельно и компетентным специалистам. Данный текст я опубликовал только лишь потому, что есть официальный ответ, подтверждающий факт нарушения За произошедшее чувствую и свою ответственность - зарплата врачей и уровень их ответственности не соответствуют
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Гражданин

3 минуты назад
Сейчас в Лебедянском районе руководит здравоЗахоронением тот, кто до этого руководил им в области...
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Точно

6 минут назад
а зав. гинекологией Варламова С.А. мясничка. Тоже сколько жизней испортила. Только тишина. Все заминают. Потому что жена главного врача с ней дружит.
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Лебедянь

9 минут назад
Гость, поверте ни кто ни чего доказывать не будет. Отпишутся.
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Лебедянь

11 минут назад
Оля, этот врач имеет большой опыт работы. Он не вчерашний студент. Так он еще и бухает на рабочем месте
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Все они

12 минут назад
Безбожные твари. Ни какого сострадания. Зато закон вышел , о неприкосновенности. УРА
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Лебедянь

13 минут назад
Этого врача зовут Плеханов Сергей Геннадьевич. Всем кто был у него хоть раз на приеме он известен своим хамским отношением и грубостью. Сами сталкивались. Поступили по скорой. Так он даже осматривать не стал. Пока в карман денежку не положили. А если по правде то медицина в Лебедяни вся продажная
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Гость

13 минут назад
293 ук рф Халатность
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Оля

24 минуты назад
Сейчас половину врачей нового покаления не знают что такое болезни.
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