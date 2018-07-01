На табло в Старом Осколе не хватило цифр, чтобы зафиксировать невероятный счет матча

Наша "молодежка" проиграла в гостях чемпиону "Черноземья", но не с тем счетом, который поместили на табло.

Впрочем, не пугаетесь: счет игры совершенно другой, «всего» - 8:0.

Просто на стадионе «ПромАгро» в Старом Осколе не оказалось табличек с цифрами больше шести, чтобы зафиксировать победу своего «Металлурга-ОЭМК» над дублерами липецкого «Металлурга». Поэтому из положения вышли таким вот образом…

Что касается матча, то иллюзий никто не испытывал и перед его началом. «Металлург-ОЭМК» - действующий чемпион «Черноземья» и по многочисленным отзывам эта команда не затерялась бы и во втором дивизионе. Тягаться с такой командой липецкой молодежи, у которой неделю назад был выпускной в школе (а некоторые игроки до него еще и «не доросли», 1 сентября пойдут в 11-й класс) было сложно.

В этом сезоне уже были случаи, когда молодежные команды терпели чувствительные поражения от опыта и зрелости. Так дубль воронежского «Факела» не так давно в Смоленске уступил местной команде «Красный-СГАФКСТ» - 0:7.

В Старом Осколе первый мяч в воротах нашего голкипера Никиты Зеленова побывал уже на 3-й минуте, когда у хозяев отличился Сергей Иванов. На 14-й минуте Василий Шаталов во второй раз поразил ворота липчан, и стало ясно. Что чуда сегодня можно не ждать. До перерыва голы забили Сергей Васильев, Сергей Баркалов и вновь Иванов, который оформил дубль.

Первые 20 минут второго тайма не принесли результата ни одной из команд, но затем хозяева вновь включили максимальные обороты. Еще три мяча в ворота «Металлурга-М» забили вышедшие на замену футболисты Павел Колчев, Алексей Чаус и Дмитрий Михалицын - 8:0.

Впечатлительной молодежи хочется пожелать не зацикливаться на результате и двигаться дальше. Ведь и «Факел-М» после разгрома 0:7 следующий матч выиграл. Надеемся, что и наша команда сумеет пережить «реннесанс». Очередной матч «Металлург-М» проведет 7 июня дома со «Спартаком» из Россоши.



Фото "Металлурга-ОЭМК".

