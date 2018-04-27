Полиция просит помощи в розыске похитителя коньяка

15 апреля в одном из магазинов Липецка были похищены товарно-материальные ценности на сумму около 10 000 рублей.

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Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. На видеозаписи видно, как молодой мужчина 25-30 лет берет с полки дорогой коньяк, и, не расплатившись, выходит из магазина.



Полиция просит жителей Липецка оказать помощь в установлении личности предполагаемого участника кражи. Информацию о личности подозреваемого можно сообщить по телефонам 02 или 48-00-02 или в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантируется.