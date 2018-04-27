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Полиция просит помощи в розыске похитителя коньяка

16 1368
#кража
1
Полиция просит помощи в розыске похитителя коньяка

15 апреля в одном из магазинов Липецка были похищены товарно-материальные ценности на сумму около 10 000 рублей. 

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Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. На видеозаписи видно, как молодой мужчина 25-30 лет  берет с полки дорогой коньяк, и, не расплатившись, выходит из магазина.

Полиция просит жителей Липецка оказать помощь в установлении личности предполагаемого участника кражи. Информацию о личности подозреваемого можно сообщить по телефонам 02 или 48-00-02 или в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантируется. 
16 1368
#кража
1

Комментарии (16)

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Алкаш

4 минуты назад
кинокритик, А чем тебя могут вознаградить мусара? Они могут в знак благодарности оформить на тебя протокол и отправить тебя на сутки.
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Это

5 минут назад
На соколе магазин? Где ж его теперь искать то..
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Любитель пива

5 минут назад
они охренели,совсем?, как вам не стыдно, где патриотизм. Сдайте суки любителя коньяка
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алчный,а где ,ты, увидел

8 минут назад
кинокритик, слово-вознаграждение?ну если так хочешь,подходи в любой отдел,бутылочку шампусика гарантируем
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кинокритик

16 минут назад
а какое вознаграждение ??? позвольте спросить)) и где получать его))))))????
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факт

23 минуты назад
Тайно берет товар)), специально не закрывают дорогие товары,чтобы воровали: владельцу выгода- недостачу с продавцов высчитают. То есть, как бы купили коньяк , а не украли.
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теплее,

25 минут назад
ленин, а улица,дом, ФИО?
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ленин

29 минут назад
этот черт с сокола!!!
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Фраер

40 минут назад
Чёрт он тухлодырый, а не вор.
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Тайно берет товар))

42 минуты назад
Такие вещи надо хранить под замком и не щёлкать .. балом
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