Происшествия
сегодня, 16:04
Полиция просит помощи в розыске похитителя коньяка
15 апреля в одном из магазинов Липецка были похищены товарно-материальные ценности на сумму около 10 000 рублей.
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Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. На видеозаписи видно, как молодой мужчина 25-30 лет берет с полки дорогой коньяк, и, не расплатившись, выходит из магазина.
Полиция просит жителей Липецка оказать помощь в установлении личности предполагаемого участника кражи. Информацию о личности подозреваемого можно сообщить по телефонам 02 или 48-00-02 или в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантируется.
Полиция просит жителей Липецка оказать помощь в установлении личности предполагаемого участника кражи. Информацию о личности подозреваемого можно сообщить по телефонам 02 или 48-00-02 или в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантируется.
Алкаш
Это
Любитель пива
алчный,а где ,ты, увидел
кинокритик
факт
теплее,
ленин
Фраер
Тайно берет товар))