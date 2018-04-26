Общество
48 минут назад
В Лебедяни начали возводить стены нового храма
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Церковь будет построена в районе машзавода
В микрорайоне Машиностроительного завода возобновились работы по строительству храма великомученика Георгия Победоносца.
В честь этого события был отслужен праздничный молебен.
Фундамент храма был заложен ещё в прошлом году, теперь начались работы по возведению стен, сообщили в администрации Лебедяни.
В честь этого события был отслужен праздничный молебен.
Фундамент храма был заложен ещё в прошлом году, теперь начались работы по возведению стен, сообщили в администрации Лебедяни.
2 313
лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
Житель