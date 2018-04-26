В Лебедяни начали возводить стены нового храма

Церковь будет построена в районе машзавода

В микрорайоне Машиностроительного завода возобновились работы по строительству храма великомученика Георгия Победоносца.



В честь этого события был отслужен праздничный молебен.



Фундамент храма был заложен ещё в прошлом году, теперь начались работы по возведению стен, сообщили в администрации Лебедяни.