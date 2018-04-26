Общество

48 минут назад

В Лебедяни начали возводить стены нового храма

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В Лебедяни начали возводить стены нового храма

Церковь будет построена в районе машзавода

В микрорайоне Машиностроительного завода возобновились работы по строительству храма великомученика Георгия Победоносца.

В честь этого события был отслужен праздничный молебен.

Фундамент храма был заложен ещё в прошлом году, теперь начались работы по возведению стен, сообщили в администрации Лебедяни.
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Комментарии (2)

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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

8 минут назад
Вот теперь в Лебедяни заживут! И дороги ровные станут и цены в магазинах в 25 раз упадут и зарплаты в 150 раз вырастут. Но это не точно....
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Житель

19 минут назад
Откуда у них столько денег? там строят там, там, там..
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