Общество
10 минут назад
Что городу хорошо, то бизнесу – смерть?!
Администрация города подготовила проект изменений в Правила благоустройства территорий города.
Как это затронет малый бизнес? Нужны ли Липецку остановки с киосками?
Об этих и других вопросах Александра Гвозденко, депутат Липецкого городского Совета, говорит сегодня в программе "Точка зрения" с Михаилом Шведко, председателем ассоциации малоформатной.
Об этих и других вопросах Александра Гвозденко, депутат Липецкого городского Совета, говорит сегодня в программе "Точка зрения" с Михаилом Шведко, председателем ассоциации малоформатной.
Noss