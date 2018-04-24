Что городу хорошо, то бизнесу – смерть?!

Администрация города подготовила проект изменений в Правила благоустройства территорий города.

Как это затронет малый бизнес? Нужны ли Липецку остановки с киосками?

Об этих и других вопросах Александра Гвозденко, депутат Липецкого городского Совета, говорит сегодня в программе "Точка зрения" с Михаилом Шведко, председателем ассоциации малоформатной.