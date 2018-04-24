Общество

10 минут назад

Что городу хорошо, то бизнесу – смерть?!

1 98
#малый бизнес #благоустройство #Точка зрения
Что городу хорошо, то бизнесу – смерть?!

Администрация города подготовила проект изменений в Правила благоустройства территорий города.

Как это затронет малый бизнес? Нужны ли Липецку остановки с киосками?
Об этих и других вопросах  Александра Гвозденко, депутат Липецкого городского Совета, говорит сегодня в программе "Точка зрения" с Михаилом Шведко, председателем ассоциации малоформатной.
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#малый бизнес #благоустройство #Точка зрения

Комментарии (1)

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Noss

34 секунды назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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