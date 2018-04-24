Энергоэффективные фасады будут покрыты самоочищающейся краской с эффектом «лотоса»

Энергоэффективность одно из приоритетных направлений при капитальном ремонте многоквартирных домов. При утеплении фасадов домов в рамках капитального ремонта используются современные технологии, такие как вентилируемый и «мокрый» фасад.

В 2017 году энергоэффективные фасады были сделаны в 16-ти многоквартирных домах Липецка, в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта 2018 года энергоэффективные фасады появятся в 29 многоквартирных домах, из них 7 фасадов по ул. Зегеля и Желябова, будут выполнены по технологии «мокрого» фасада.

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Основные преимущества данной технологии — это высокий уровень теплоизоляции, которую можно за счет используемых материалов поднять до 30%. Благодаря энергоэффективным фасадным технологиям создается комфортная среда внутри здания, предохраняя от холода и жары. Утепленные фасады по «мокрой» технологии представляют собой многослойную конструкцию, каждый слой которой выполняет свою функцию. При этом следует уточнить, что все используемые материалы относятся к наивысшему классу негорючести НГ. Утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада, благодаря бескаркасной системе, что предопределяет практически полное отсутствие «мостиков холода». Фасадные стены получают, помимо утепления, и значительное повышение звукоизоляции, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.

Важно отметить, что в этом году при утеплении фасадов, впервые будет применено инновационное финишное покрытие, которое представляет собой самоочищающуюся силиконовую краску с эффектом «лотоса». Благодаря «лотос» эффекту загрязнения скатываются вместе с каплями дождя, что не только сохраняет фасад чистым, но и препятствует размножению на его поверхности микроорганизмов. Такие фасады также очень долговечны, внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию. Срок их эксплуатации более 25-ти лет, за это время фасад сохранит все свои энергоэффективные качества, а также привлекательный внешний вид.

С целью презентации инновационных решений по ремонту и утеплению фасадных групп многоквартирных домов для подрядных организаций был организован двухдневный семинар, в рамках которого компании-поставщики ознакомили специалистов подрядных организаций с последними новинками, а также с особенностями технологий монтажа.

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