«Липецк-Индезит» зубами вцепился в последний шанс побороться за медали

Липчанки вырвали победу в Нижнем Новгороде, уступая - 0:2 по партиям. Правда, надежд на призовое место все равно мало.

Липецкие волейболистки только что в Нижнем Новгороде обыграли местную «Спарту» - 3:2.

Любопытно, что после двух первых сеток команда Андрея Смирнова, проигрывала, казалось, без вариантов, но липчанки сумели выиграть три заключительных сета, включая тай-брейк. Это оставило нашей команде теоретические шансы завершить сезон в «тройке» призеров.

Напомним, что вчера в первой игре «Липецк-Индезит» уступил - 1:3. Выходя на площадку сегодня, липчанки уже знали результаты матчей своих конкуренток: владивостокская «Приморочка» выиграла в Тюмени – 3:1, а курский «ЮЗГУ-Атом» дома без проблем разобрался с одним из аутсайдеров «Олимпом» (Новосибирская область).

Это, естественно, не добавляло оптимизма нашей команде, которая на финише сезона зависит не только от своих результатов. Видимо поэтому, липчанки начали матч очень слабо и были не совсем похожи на самых себя. Два первых сета легко выиграла «Спарта» - 25:17 и 25:16. Только оказавшись на грани провала, Смирнов и Ко заиграли в полную силу, и два следующих сета завершили с одинаковым счетом в свою пользу – 25:17.

Судьба матча решалась на тай-брейке. В укороченной пятой партии почти постоянно в счете вел «Липецк-Индезит», у которого солировала Анна Сотникова, постоянно ставившая в тупик нижегородский блок.

Тревожный звонок прозвучал лишь при счете 13:11 в нашу пользу: «Спарта» отыграла одно очко, а затем подуставшая Сотникова пробила в антенну и счет сравнялся. Но в критический момент важное очко в длинном розыгрыше принесла атакой первым темпом Владислава Коржова, а затем Сотникова в очередной раз перехитрила нижегородских блокирующих – 15:13 и 3:2 в матче.

Перед последним туром расклад таков. «Липецк-Индезит» имеет 28 побед, у «Приморочки» и «ЮЗГУ-Атома» по 30 выигранных матчей. Кто-то из этих команд окажется третьим лишним на пьедестале, на вершине которого давно обосновалась череповецкая «Северянка» (у нее недосягаемые 37 побед).

Заключительные матчи «Липецк-Индезит» проводит со слабеньким «Олимпом»: нужно во что бы то ни стало выигрывать оба матча и надеяться, что команда Владивостока сольет оба матча «Тюмени-ТюмГУ», а девушки из Курска не наберут очков в игре с «Тулицей». Ситуацию осложняет то, что соперницы играют дома. Шансов не так много, но, как говорится, надежда умирает последней.