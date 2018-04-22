«Липецк-Индезит» потерпел важнейшее поражение в борьбе за медали

Теперь нам нужно выигрывать все три оставшихся матча, и ждать, что конкурентки, наоборот, в трех играх уступят.

Вероятность того, что липецкие волейболистки завоюют медали по итогам нынешнего сезона, заметно снизилась после вчерашнего поражения нашей команды в Нижнем Новгороде от «Спарты» - 1:3.

Турнир в высшей лиге вошел в завершающую стадию, и сейчас каждая ошибка может стать роковой. Тем более что «Липецк-Индезит» уступал по одной победе своим непосредственным конкуренткам из «Приморочки» (Приморский край) и "ЮЗГУ-Атому" (Курская область). Вчера же «Приморочка» выиграла в Тюмени – 3:0, а курянки дома с тем же «сухим» счетом победили «Олимп» (Тюменская область) . «Олимпийцы» ни в одной из партий не набрали больше 16 очков.

«Липецк-Индезит» свой матч, наоборот, проиграл и отстает уже на две победы. Играть командам с учетом сегодняшних ответных матчей осталось по три матча. Это значит, что липчанки все свои игры должны выиграть, а кто-то из конкуренток – проиграть.

Во вчерашнем матче первый сет остался ха «Спартой» - 25:22, затем наша команда проявила неуступчивость, взяв верх на «тянучке» - 28:26, но следующие два игровых отрезка остались за хозяйками – 15:17 и 25:14.

Сегодня в Нижнем Новгороде – второй матч, а затем 28 и 29 апреля команда Геннадия Александровича примет «Олимп».