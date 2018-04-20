Многодетная мать утопила новорожденного ребенка

Причину смерти младенца установили судебные эксперты.

В СУ СК РФ по Липецкой области возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("убийство матерью новорожденного ребенка").



По данным следствия, около месяца назад многодетная 33-летняя мать из Добринского района утопила младенца в ведре биотуалета, а родственникам заявила о том, что малыш умер во сне.



По данным GOROD48, утопление как причину смерти малыша установила экспертиза.



Женщина пояснила, что, имея на иждивении троих детей, не могла себе позволить заботится еще и о четвертом ребенке. Она искусно скрывала беременность от знакомых и соседей, не встала на соответствующий учет, а когда родила дочь, избавилась от нее.



- Женщина не арестована. Ей назначена комплексная психиатрическая экспертиза, - сообщил GOROD48 прокурор Добринского района Аркадий Гриненко.

