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Многодетная мать утопила новорожденного ребенка

41 4593
#убийство младенца
Многодетная мать утопила новорожденного ребенка

Причину смерти младенца установили судебные эксперты.

В СУ СК РФ по Липецкой области возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("убийство матерью новорожденного ребенка").

По данным следствия, около месяца назад многодетная 33-летняя мать из Добринского района утопила младенца в ведре биотуалета, а родственникам заявила о том, что малыш умер во сне. 

По данным GOROD48, утопление как причину смерти малыша установила экспертиза. 

Женщина пояснила, что, имея на иждивении троих детей, не могла себе позволить заботится еще и о четвертом ребенке. Она искусно скрывала беременность от знакомых и соседей, не встала на соответствующий учет, а когда родила дочь, избавилась от нее.  

- Женщина не арестована. Ей назначена комплексная психиатрическая экспертиза, - сообщил GOROD48 прокурор Добринского района Аркадий Гриненко. 
41 4593
#убийство младенца

Комментарии (42)

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Мирра

20 секунд назад
Для Ы. Ну кто кому морду бьет это еще посмотреть надо. И кто в каком поносе живет??? Россияне в Украину подрабатывать не едут. А тут куда не плюнь одни хохлы от очень "хорошей" жизни на заработки тащатся
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Мирра

3 минуты назад
Для Ы. "Уважаемый" кто кому
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Ы

8 минут назад
Липчанин, правильно вам в Украине и по всему миру морду бьют ,живите в своем поносе и не возбухайте дауны
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Мирра

12 минут назад
Только психиатр. Многодетные мамы реализуя себя, а это на генетическом уровне, забывают спросить своих детей, хотят ли они такой жизни, в нищете и если не полного то частичного отсутствия внимания со стороны родителей. Ну а что касается конкретной статьи то тут явно диагноз. Человек неадекватен
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Маша

17 минут назад
Идиотка, какое право ты имела лишать ребенка жизни! На пожизненное ее. Откажись, люди возьмут и воспитают. А вообще прежде, чем ложиться в постель с мужиком подумай тысячу раз, в конце концов сейчас такое изобилие противозачаточных средств! Безмозглая!
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Липчанин

17 минут назад
Дебильная страна раша, то что ты настрочил тут...это вообще-то статья. Не нравится Россия- дуй в хохляндию к себе.Нечего воздух загрязнять,и так вон мразей сколько без тебя.
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Нина

19 минут назад
Анна, это к вам нужно с жалостью относиться. Вы детей "штуками" называете.. Хорошо,что у вас нет ни штуки.Вот к вам видно с брезгливостью и относятся всю жизнь. Выс....рала вас мамашка ваша и ..... ни к уму ни к чести.
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Нина

20 минут назад
Анна, это к вам нужно с жалостью относиться. Вы детей "штуками" называете.. Хорошо,что у вас нет ни штуки.Вот к вам видно с брезгливостью и относятся всю жизнь. Выс....рала вас мамашка ваша и ..... ни к му ни к чести.
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Дебильная страна раша

23 минуты назад
Почему нельзя продавать нежелательных детей,ведь это их шанс выжить в другой семье и большое подспорье для многодетных
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Ольга

23 минуты назад
Тварь. Нет слов... Убийца.
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