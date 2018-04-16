В Липецкой области выявлено множество незаконных археологических раскопок

Но, исторический слой разрушают не только "черные копатели"

14 апреля представителями археологических организаций Липецкой области, управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области, администрации Елецкого района и ОМВД по Елецкому району и представителями «Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области» был проведен рейд по выявлению фактов незаконного поиска археологических предметов

В результате проведенных мероприятий в Елецком районе был обследован ряд объектов археологического наследия, в отношении которых имелась информация о незаконном поиске на них археологических предметов: городище Рябинки, ряд археологических объектов у села Рябинки, Паженское городище, Лавский археологический комплекс

На городище Паженское выявлены свежие следы незаконных раскопок - более 15 нарушений культурного слоя объекта археологического наследия.

Кроме того важным стал факт выявления масштабных разрушений на объекте археологического наследия Лавский археологический комплекс в результате расширения лавского карьера. Общая площадь утраченного и частично утраченного культурного слоя, составила, по результатам предварительного осмотра более 10 000 кв. м. По данному факту сотрудниками ОБУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» был составлен акт, переданный в управление по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

«Лавский археологический комплекс» представляет собой ряд объектов археологического наследия датируемых развитым средневековьем XI-XV вв. Исторический объект федерального значения теснейшим образом связан с историей летописного Ельца, изучается с 60-х годов XX в.

Рейд по поиску и поимке черных копателей стал первым в череде запланированных на весь полевой сезон мероприятий по пресечению деятельности лиц, занимающихся незаконным поиском археологических предметов, сообщили в Госдирекции по охране памятников и культурного наследия Липецкой области.

Фото: gosdirekcia.ru