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На ТЭЦ НЛМК ввели в эксплуатацию новый турбогенератор

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#энергетика
На ТЭЦ НЛМК ввели в эксплуатацию новый турбогенератор

Новолипецкий металлургический комбинат (входит в международную Группу НЛМК) завершил гарантийные испытания и ввел в строй новый турбогенератор №5 мощностью 60 МВт. 

Агрегат вышел на проектные показатели. Его работа повысит надежность энергоснабжения, на 3% снизит затраты предприятия на закупку энергоресурсов и повысит долю собственной генерации в балансе электропотребления Липецкой площадки до 59%.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, агрегат установили взамен аналогичного по мощности, который уже выработал свой ресурс. Выведенный из строя турбогенератор был оснащен системой водородного охлаждения, тогда как новый охлаждается холодным воздухом – это делает его эксплуатацию более надежной и безопасной.

Генеральным проектировщиком проекта выступил НЛМК-Инжиниринг, один из крупнейших проектных институтов в российской металлургии. Инвестиции в проект составили более 1,8 млрд рублей.

В настоящее время общая установленная мощность электрогенерации Новолипецкого комбината составляет 522 МВт. Для нужд предприятия электроэнергия производится на ТЭЦ, Утилизационной ТЭЦ и двух газовых утилизационных бескомпрессорных турбинах (ГУБТ). Основными видами топлива для ТЭЦ и УТЭЦ являются доменный и коксовый газы, а на ГУБТ электроэнергия производится без сжигания топлива, за счет утилизации избыточного давления доменного газа. В 2017 году более 84% всей производимой комбинатом электроэнергии было выработано из вторичных металлургических газов.
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#энергетика

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