сегодня, 10:59
На ТЭЦ НЛМК ввели в эксплуатацию новый турбогенератор
Новолипецкий металлургический комбинат (входит в международную Группу НЛМК) завершил гарантийные испытания и ввел в строй новый турбогенератор №5 мощностью 60 МВт.
Как сообщает пресс-служба НЛМК, агрегат установили взамен аналогичного по мощности, который уже выработал свой ресурс. Выведенный из строя турбогенератор был оснащен системой водородного охлаждения, тогда как новый охлаждается холодным воздухом – это делает его эксплуатацию более надежной и безопасной.
Генеральным проектировщиком проекта выступил НЛМК-Инжиниринг, один из крупнейших проектных институтов в российской металлургии. Инвестиции в проект составили более 1,8 млрд рублей.
В настоящее время общая установленная мощность электрогенерации Новолипецкого комбината составляет 522 МВт. Для нужд предприятия электроэнергия производится на ТЭЦ, Утилизационной ТЭЦ и двух газовых утилизационных бескомпрессорных турбинах (ГУБТ). Основными видами топлива для ТЭЦ и УТЭЦ являются доменный и коксовый газы, а на ГУБТ электроэнергия производится без сжигания топлива, за счет утилизации избыточного давления доменного газа. В 2017 году более 84% всей производимой комбинатом электроэнергии было выработано из вторичных металлургических газов.