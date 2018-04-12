Олег Королев. 20 лет на «боевом» посту

12 апреля 1998 года спикер Липецкого областного Совета депутатов Олег Королев, путем прямых выборов, был избран на пост главы Липецкой области.

Тогда Олег Королев, конкурируя с действующим губернатором Михаилом Наролиным, одержал убедительную победу, набрав 79,28 % голосов.

Спустя 4 года, Олег Королев, оставив позади конкурентов, снова был избран на этот пост. Еще три года спустя, в 2005 году, он, досрочно и формально уйдя в отставку, был переутверждён на должности главы области президентом России Владимиром Путиным. Через 5 лет, в 2010 году снова формальная отставка с просьбой к президенту РФ Дмитрию Медведеву продлить срок правления регионом и утверждение Липецким областным Советом на должность главы.

Четыре года спустя, в 2014-м, когда страна вернулась к прямым выборам губернаторов, Олег Королев одерживает победу и остается на посту главы Липецкой области.

Архивы телекомпании СТВ-7 и ТВК сохранили некоторые вехи 20-летнего пребывания Олега Королева на посту главы администрации Липецкой области. Предлагаем вам совершить экскурс в историю.