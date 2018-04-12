Общество

45 минут назад

Олег Королев. 20 лет на «боевом» посту

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#архив #Олег Королев
Олег Королев. 20 лет на «боевом» посту

12 апреля 1998 года спикер Липецкого областного Совета депутатов Олег Королев, путем прямых выборов, был избран на пост главы Липецкой области.

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Тогда Олег Королев, конкурируя с действующим губернатором Михаилом Наролиным, одержал убедительную победу, набрав 79,28 % голосов.

Спустя 4 года, Олег Королев, оставив позади конкурентов, снова был избран на этот пост. Еще три года спустя, в 2005 году, он, досрочно и формально уйдя в отставку, был переутверждён на должности главы области президентом России Владимиром Путиным. Через 5 лет, в 2010 году снова формальная отставка с просьбой к президенту РФ Дмитрию Медведеву продлить срок правления регионом и утверждение Липецким областным Советом на должность главы.

Четыре года спустя, в 2014-м, когда страна вернулась к прямым выборам губернаторов, Олег Королев одерживает победу и остается на посту главы Липецкой области.

Архивы телекомпании СТВ-7 и ТВК сохранили некоторые вехи 20-летнего пребывания Олега Королева на посту главы администрации Липецкой области. Предлагаем вам совершить экскурс в историю.   

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#архив #Олег Королев

Комментарии (9)

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Иван

10 минут назад
Глупые и пустые комментарии. Область в это непростое время осталась на высоте и в этом заслуга главы.
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На воровском

13 минут назад
Посту)
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Зоолог

14 минут назад
Ненавижу собак! Сегодня в очередной раз вступил в собачье говно. Левой ногой. И мне снова, как инвалиду, в автобусе уступили место и отошли подальше. Это просто злой рок какой-то. Ох быда, бяда!
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...

17 минут назад
Нет слов... Все эти годы область хирела и дряхлела вместе с этим ..*****.. Лучше бы видео всех его обещаний собрали... хоть поржать:)
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костя.

18 минут назад
Владыка отжигал. с титулами и с иносказанием.))))))
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Вихлюн

19 минут назад
Зема, ну да) и черти его раскаленной кочережкой чпокать будут)
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Гидравлический Ампер

25 минут назад
Интересно, а сколько бы он в 20018 набрал бы?, Ах да, у черни в нашей стране не принято спрашивать кто будет ими править. Забылся где живу. Что ж, с юбилеем вас, Олег Петрович!
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Зоозащитница

34 минуты назад
за 20 лет в Липецкой области убито (20летх7000животных) 140 000 безнаждорных животных. Большинство животных сожжено в Тербунах.
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Алкаш

36 минут назад
Пора бы и на пенсию — уступить дорогу молодым. На свою жизнь-то он скорее всего уже денег на… Или денег всегда мало? Будет как Тулеев? Но, если Тулееву есть угроза что посадят, то у Королёва пока такой угрозы нет.
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