Общество

38 минут назад

Для липецкого праздника проведут кастинг телок и элитных овец

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#отбор #выставка #тендер
Для липецкого праздника проведут кастинг телок и элитных овец

На праздник животноводов попасть не проще, чем на подиум.

Управление сельского хозяйства Липецкой области начало традиционные хлопоты по подготовке к ежегодной тематической выставке в честь Дня животновода. В 2018 году на торжество чиновники планируют потратить до 1 100 000 рублей.

Как и полагается, День животновода пройдет в атмосфере фермерского праздника. Лучшие производители покажут свои активы — животных, рыб и птиц. Чтобы попасть на выставку нужно пройти специальный отбор. Так, на праздник пустят телок только в возрасте от 15-18 месяцев, бычков 16-20 месяцев; племенных бычков от матерей с продуктивностью не ниже 6000 кг молока, с содержанием жира и белка согласно стандарту породы; полностью соответствующих породе по весу кроликов, барашков; кур-молодок, бройлерных цыплят, индеек. А поголовье овец вообще должно соответствовать классу элита-рекорд и элита. Кроме того, распорядители праздника отберут страусов, фазанов и рыб. А вот хрюшек на торжество не зовут. Свиноводство региона представят с экрана, в формате роликов.

Организатора праздника планируют определить в начале мая. Торжество и выставка состоятся в первой половине июля.
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#отбор #выставка #тендер

Комментарии (3)

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Гидравлический Ампер

1 минуту назад
А хрюшек, говорят, в этом году не ждут... А то в прошлом нажрались как свиньи и по телкам пошли))))
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шукадо

23 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Арсен

23 минуты назад
Эта что сам сваим телкой пирихадит соли?
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