Для липецкого праздника проведут кастинг телок и элитных овец

На праздник животноводов попасть не проще, чем на подиум.

Управление сельского хозяйства Липецкой области начало традиционные хлопоты по подготовке к ежегодной тематической выставке в честь Дня животновода. В 2018 году на торжество чиновники планируют потратить до 1 100 000 рублей.



Как и полагается, День животновода пройдет в атмосфере фермерского праздника. Лучшие производители покажут свои активы — животных, рыб и птиц. Чтобы попасть на выставку нужно пройти специальный отбор. Так, на праздник пустят телок только в возрасте от 15-18 месяцев, бычков 16-20 месяцев; племенных бычков от матерей с продуктивностью не ниже 6000 кг молока, с содержанием жира и белка согласно стандарту породы; полностью соответствующих породе по весу кроликов, барашков; кур-молодок, бройлерных цыплят, индеек. А поголовье овец вообще должно соответствовать классу элита-рекорд и элита. Кроме того, распорядители праздника отберут страусов, фазанов и рыб. А вот хрюшек на торжество не зовут. Свиноводство региона представят с экрана, в формате роликов.



Организатора праздника планируют определить в начале мая. Торжество и выставка состоятся в первой половине июля.