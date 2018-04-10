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Рецидивист отомстил за брата 14 ударами монтировкой по голове
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Воронец, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе расследования уголовного дела его версия о самообороне была опровергнута собранными доказательствами, при предъявлении которых фигурант признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Свои слова он подтвердил в ходе их проверки на месте преступления. Установлено, что он ранее судим за кражу и нанесение побоев. На время предварительного следствия был заключен под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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