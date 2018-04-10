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сегодня, 12:37

Рецидивист отомстил за брата 14 ударами монтировкой по голове

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#убийство
Рецидивист отомстил за брата 14 ударами монтировкой по голове


Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Воронец, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что ночью 10 января 2018 года в гости к обвиняемому пришел  46-летний сосед. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора. Хозяин дома, затаивший обиду на гостя, который во время  новогодних праздников избил его брата, решил отомстить. Взял монтировку и нанес обидчику не менее 14 ударов по голове. С целью добить потерпевшего причинил ему ножевое ранение шеи. В результате открытой черепно-мозговой травмы гость скончался, а обвиняемый вложил ему в руку нож с целью убедить следствие в самообороне, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела его версия о самообороне была опровергнута собранными доказательствами, при предъявлении которых фигурант признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Свои слова он подтвердил в ходе их проверки на месте преступления. Установлено, что он ранее судим за кражу и нанесение побоев. На время предварительного следствия был заключен под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#убийство

Комментарии (8)

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Гость

46 минут назад
Zinzow Carlota, лучший заработок для тебя, дрочить собаке.
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Zinzow Carlota

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око за око

сегодня, 13:07
зуб за зуб .так всегда было
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фантику

сегодня, 12:55
ы, ты у мотора видно много завалил..))) клоун
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аап

сегодня, 12:54
да не гони . в 1941-1945 убили около 60 миллионов, а Гайдар и Чубайс в Перестройку уморили 30 миллионов
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Нонка

сегодня, 12:51
Совершён тяжкий грех-убийство Искупления нет
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Carlota Zinzow

сегодня, 12:50
Зара6отoк от 20000 ру6лей в дeнь!! Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка? - Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться. - Бeз рyтиннoй рaботы. - Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные. Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс! Пoдро6ности на http://blagodelo.info (blagodelo.info)
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ы

сегодня, 12:50
все по -понятиям сделал, но лох сразу видно. Реальный пацан с первого удара валит, а этот додик дрищ 14 раз бил терпилу по голове трубой. Ботан какой-то
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