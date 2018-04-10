Рецидивист отомстил за брата 14 ударами монтировкой по голове



Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Воронец, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Следствием установлено, что ночью 10 января 2018 года в гости к обвиняемому пришел 46-летний сосед. Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами произошла ссора. Хозяин дома, затаивший обиду на гостя, который во время новогодних праздников избил его брата, решил отомстить. Взял монтировку и нанес обидчику не менее 14 ударов по голове. С целью добить потерпевшего причинил ему ножевое ранение шеи. В результате открытой черепно-мозговой травмы гость скончался, а обвиняемый вложил ему в руку нож с целью убедить следствие в самообороне, после чего сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.



В ходе расследования уголовного дела его версия о самообороне была опровергнута собранными доказательствами, при предъявлении которых фигурант признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Свои слова он подтвердил в ходе их проверки на месте преступления. Установлено, что он ранее судим за кражу и нанесение побоев. На время предварительного следствия был заключен под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

