Несовершеннолетний угнал у пенсионера скутер

8 апреля в ОМВД обратился 70-летний пенсионер с заявлением о том, что в ночь 7 на 8 апреля со двора дома по ул.Крупской в Задонске неизвестными совершена кража его скутера.



Скутер в исправном состоянии обнаружен у дома по ул.Воротникова.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний житель Задонска.



Проверку проводит ОМВД России по Задонскому району.