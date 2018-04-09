Происшествия

сегодня, 08:25

Несовершеннолетний угнал у пенсионера скутер

3 431
#угон
Несовершеннолетний угнал у пенсионера скутер
8 апреля в ОМВД обратился 70-летний пенсионер с заявлением о том, что в ночь 7 на 8 апреля со двора дома по ул.Крупской в Задонске неизвестными совершена кража его скутера.

Скутер в исправном состоянии обнаружен у дома по ул.Воротникова.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний житель Задонска.

Проверку проводит ОМВД России по Задонскому району.
3 431
#угон

Комментарии (3)

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Ваш тренер

1 минуту назад
Рядовой, это ты кусок говна!!А на фото товарищ прапоршик!!Сильно прапора тебя в армии морщили видать....наверно ты там был глав.чухан...хехехе..
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Рядовой

31 минуту назад
На переднем плане - прапорщик. А как будет "кусок" в женском роде?
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тетки,на фото, видать, умные.

46 минут назад
Все время,что то пишут.
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