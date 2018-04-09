Происшествия
сегодня, 08:25
Несовершеннолетний угнал у пенсионера скутер
8 апреля в ОМВД обратился 70-летний пенсионер с заявлением о том, что в ночь 7 на 8 апреля со двора дома по ул.Крупской в Задонске неизвестными совершена кража его скутера.
Скутер в исправном состоянии обнаружен у дома по ул.Воротникова.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний житель Задонска.
Проверку проводит ОМВД России по Задонскому району.
Скутер в исправном состоянии обнаружен у дома по ул.Воротникова.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний житель Задонска.
Проверку проводит ОМВД России по Задонскому району.
Ваш тренер
Рядовой
тетки,на фото, видать, умные.