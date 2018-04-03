Липецкий фонд капремонта в тройке лучших по анализу народного фронта

Центр ОНФ «Народная экспертиза» подготовил рейтинг регионов по результатам выполнения ими программ капремонта многоквартирных домов в 2017 году.

Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.

Липецкая область заняла второе место рейтинга, уступив лидерство Белгороду. Наш регион набрал 267 баллов: уровень реализации 30-летних программ — 75 баллов, эффективность использования средств за 2017 год — 74 балла, собираемость взносов за 2017 год — 79 баллов и выполнение планов работ за 2017 год — 39 баллов.

Третье место поделили республики Башкортостан и Татарстан. В первую десятку попали регионы, которые традиционно занимают в рейтинге высокие места. Среди них Москва — 4 место, Тульская область — 6 место и Самарская область — 7 место. Полгода назад эти регионы заняли второе, третье и пятое места соответственно.

Среди аутсайдеров — Забайкальский край и Тверская область, которые поделились между собой 69 место.

— По итогам 2017 года мы впервые увидели, что во многих регионах деньги граждан почти сразу направляются на капитальный ремонт, а не лежат без дела на счетах в банках. Это стало возможным благодаря инициативам активистов Общероссийского народного фронта, которые добились внесения изменений в Жилищном кодексе РФ. Теперь по закону краткосрочные планы капитального ремонта в регионах должны формироваться с учетом всех средств — и остатков прошлых лет на счетах регионального оператора, и прогнозируемого объема взносов в текущем году, — рассказал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.



"PR"

