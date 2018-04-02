Общество

сегодня, 16:44

Липецкая область презентовала в Совете Федерации опыт соцподдержки многодетных семей

4 472
#Совет Федераций
1
Липецкая область презентовала в Совете Федерации опыт соцподдержки многодетных семей

В Комитете Совета Федерации по социальной политике состоялось заседание «круглого стола», посвященное мерам соцподдержки многодетных семей.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике прошло заседание «круглого стола» о мерах социальной поддержки многодетных семей в рамках мониторинга Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года №431. В ходе заседания, которое провела член Комитета Совета Федерации Елена Попова, рассматривались лучшие практики общественных организаций многодетных семей, направленные на улучшение качества жизни семей с детьми. В частности, были представлены практики Московской, Волгоградской областей, Республики Крым, Хабаровского края.

Опытом работы по усилению соцподдержки многодетных семей в Липецкой области поделилась заместитель начальника управления социальной защиты населения Анна Шамаева. Об эффективности уникальных региональных мер свидетельствуют цифры: в области отмечается традиционный рост числа таких семей - в 2017 году более чем на 9% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас в Липецкой области насчитывается 12,5 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 41 тысяча детей.

Предложения, касающиеся статуса многодетных семей, существующих мер социальной поддержки будут направлены для включения в текст разрабатываемого членами рабочей группы Совета Федерации единого федерального закона о мерах социальной поддержки многодетных семей. Сенатор Елена Попова сообщила, что все уникальные модели, которые сейчас реализуются лишь в отдельных субъектах Федерации, будут изучены членами Комитета СФ, обобщены в буклеты и предложены исполнительной власти регионов в качестве алгоритма действий норм современной поддержки многодетных семей, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

4 472
#Совет Федераций
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Семья многодетная

32 минуты назад
За своих детей унас не платят . Платят опекунам . Наберут десяток и зарабатывают на них. Еще гнобят их на плонтации как рабов. Губернатор на три многодетных семьи даёт одну корову , передать опыт по всей стороне.
ответить

врут

сегодня, 17:21
все
ответить

Гость

сегодня, 17:06
Никакой реальной поддержки нет, то что говорят сплошное враньё, сам лично знаю не одну многодетную семью, зоо руб в месяц, также как и всем, по поводу жилья просто не реально многодетным построиться или получить жильё, изначально предлагают такие условия, непосильные для большинства многодетных семей, одна демогогия.
ответить

Отец

сегодня, 16:59
Поддержки нет
ответить

Еще в рубрике

Зарплата в сфере торговли достигла 52544 рубля
#зарплата #торговля
1
Зарплата в сфере торговли достигла 52544 рубля

15 минут назад

Общество
Из-за нарушений пожарной безопасности потребуют закрыть 9 торговых центров Липецка
#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
44
Из-за нарушений пожарной безопасности потребуют закрыть 9 торговых центров Липецка

сегодня, 16:49

Общество
В Липецкой области за 2 месяца родилось 17 пар близнецов
#демография #близнецы
5
В Липецкой области за 2 месяца родилось 17 пар близнецов

сегодня, 16:26

Общество
Липецкий SPAR распродает все своё имущество
#аукцион #банкротство
11
Липецкий SPAR распродает все своё имущество

сегодня, 16:22

Общество
В Липецк из Москвы привезли двух львов
#зоопарк #львы
5
В Липецк из Москвы привезли двух львов

сегодня, 15:18

Общество
Липчан призывают поддержать всероссийский субботник
#экология
24
Липчан призывают поддержать всероссийский субботник

сегодня, 15:14

Общество