Липецкая область презентовала в Совете Федерации опыт соцподдержки многодетных семей

В Комитете Совета Федерации по социальной политике состоялось заседание «круглого стола», посвященное мерам соцподдержки многодетных семей.

В Комитете Совета Федерации по социальной политике прошло заседание «круглого стола» о мерах социальной поддержки многодетных семей в рамках мониторинга Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года №431. В ходе заседания, которое провела член Комитета Совета Федерации Елена Попова, рассматривались лучшие практики общественных организаций многодетных семей, направленные на улучшение качества жизни семей с детьми. В частности, были представлены практики Московской, Волгоградской областей, Республики Крым, Хабаровского края.

Опытом работы по усилению соцподдержки многодетных семей в Липецкой области поделилась заместитель начальника управления социальной защиты населения Анна Шамаева. Об эффективности уникальных региональных мер свидетельствуют цифры: в области отмечается традиционный рост числа таких семей - в 2017 году более чем на 9% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас в Липецкой области насчитывается 12,5 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается почти 41 тысяча детей.

Предложения, касающиеся статуса многодетных семей, существующих мер социальной поддержки будут направлены для включения в текст разрабатываемого членами рабочей группы Совета Федерации единого федерального закона о мерах социальной поддержки многодетных семей. Сенатор Елена Попова сообщила, что все уникальные модели, которые сейчас реализуются лишь в отдельных субъектах Федерации, будут изучены членами Комитета СФ, обобщены в буклеты и предложены исполнительной власти регионов в качестве алгоритма действий норм современной поддержки многодетных семей, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.