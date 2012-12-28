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Происшествия
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сегодня, 13:24
Ельчанин украл 8 дезодорантов и 5 флаконов шампуня и сел на 1 год 8 месяцев
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
ООО «Агрохолдинг» был причинён ущерб в 3 241 рубля. Но вор выручил за бытовую химию только 1500 рублей, продав дезодоранты и шампунь у магазина «Клен» неизвестному мужчине.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, суд приговорил ельчанина за кражу к 8 месяцам лишения свободы, а по совокупности с ранее назначенным наказанием он получил 1 год 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии строгого режима.
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