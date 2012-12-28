Ельчанин украл 8 дезодорантов и 5 флаконов шампуня и сел на 1 год 8 месяцев

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

В Ельце мировой судья судебного участка №2 вынес приговор неоднократно судимому мужчине за кражу. Днём 15 сентября прошлого года мужчина украл из магазина «Пятерочка» 8 антиперспирантов и 5 флаконов шампуня. Похищенное он спрятал в сумку и под свою одежду, после чего покинул магазин, не оплатив товар.ООО «Агрохолдинг» был причинён ущерб в 3 241 рубля. Но вор выручил за бытовую химию только 1500 рублей, продав дезодоранты и шампунь у магазина «Клен» неизвестному мужчине.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, суд приговорил ельчанина за кражу к 8 месяцам лишения свободы, а по совокупности с ранее назначенным наказанием он получил 1 год 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии строгого режима.