Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Камера наблюдения записала падение беспилотника в Добром
Происшествия
Беспилотник упал ночью на строящуюся больницу в селе Доброе
Происшествия
Мэр Ельца рассказал о громких хлопках утром и успокоил горожан
Общество
19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского
Общество
Липецкая вечЁрка: 9 лет за госизмену, состояние сбитого на Свиридова и гендерные проблемы в ЗАГСе
Общество
Более, чем на трех десятках улиц и в одном садоводчестве отключат электричество
Общество
После страшной аварии с автомобилем липецких велосипедистов в реанимации остаётся один ребёнок-спортсмен
Происшествия
Повреждение больничного корпуса в Добром оценят строители
Происшествия
Открытая регистратура, Центры принятия решений и «Искренний сервис»: как изменится Липецкая городская поликлиника №1
Общество
Сегодня в Липецке: рок-весна, измена обоих супругов, гражданская война и распад США
Общество
Читать все
Пенсионерка нашла чужую карту и несколько дней оплачивала с её помощью продукты
Происшествия
«Техника переоборудована на воду»: очистить центральные улицы от пыли мэрия собирается к 15 апреля
Общество
Повреждение больничного корпуса в Добром оценят строители
Происшествия
27-летняя мать двоих детей обвиняется в краже холодильника: дело дошло до суда
Происшествия
«Металлург» расстался с сыном известного бомбардира
Спорт
Липчанин обокрал отца
Происшествия
Слесарь упал с лестницы и сломал позвоночник: «Экоптица» выплатила ему 700 000 рублей
Происшествия
Александр Маршал расскажет о знаменитом грязинце — Герое России Иване Флерове
Культура
В Добровском округе похоронят мобилизованного земляка
Общество
Ельчанин украл 8 дезодорантов и 5 флаконов шампуня и сел на 1 год 8 месяцев
Происшествия
Читать все
Происшествия
199
сегодня, 13:24

Ельчанин украл 8 дезодорантов и 5 флаконов шампуня и сел на 1 год 8 месяцев

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

В Ельце мировой судья судебного участка №2 вынес приговор неоднократно судимому мужчине за кражу. Днём 15 сентября прошлого года мужчина украл из магазина «Пятерочка» 8 антиперспирантов и 5 флаконов шампуня. Похищенное он спрятал в сумку и под свою одежду, после чего покинул магазин, не оплатив товар.

ООО «Агрохолдинг» был причинён ущерб в 3 241 рубля. Но вор выручил за бытовую химию только 1500 рублей, продав дезодоранты и шампунь у магазина «Клен» неизвестному мужчине.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, суд приговорил ельчанина за кражу к 8 месяцам лишения свободы, а по совокупности с ранее назначенным наказанием он получил 1 год 8 месяцев лишения свободы исправительной колонии строгого режима.
кража
0
0
0
0
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru