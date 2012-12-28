Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения

Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

6 апреля в полицию обратилась 37-летняя липчанка, у которой из подъезда дома по улице Энергостроителей украли пристёгнутый велосипед за 19 455 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 47-летнего липчанина: он проник в подъезд и, срезав велосипедный замок, похитил велосипед.Велосипед изъят и возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.