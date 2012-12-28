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Происшествия
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35 минут назад
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Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения
Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают неработающего 47-летнего липчанина: он проник в подъезд и, срезав велосипедный замок, похитил велосипед.
Велосипед изъят и возвращен хозяйке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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