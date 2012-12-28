Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Камера наблюдения записала падение беспилотника в Добром
Происшествия
Беспилотник упал ночью на строящуюся больницу в селе Доброе
Происшествия
Мэр Ельца рассказал о громких хлопках утром и успокоил горожан
Общество
19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского
Общество
Повреждение больничного корпуса в Добром оценят строители
Происшествия
После страшной аварии с автомобилем липецких велосипедистов в реанимации остаётся один ребёнок-спортсмен
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 9 лет за госизмену, состояние сбитого на Свиридова и гендерные проблемы в ЗАГСе
Общество
Сегодня в Липецке: рок-весна, измена обоих супругов, гражданская война и распад США
Общество
Более, чем на трех десятках улиц и в одном садоводчестве отключат электричество
Общество
Открытая регистратура, Центры принятия решений и «Искренний сервис»: как изменится Липецкая городская поликлиника №1
Общество
Читать все
Липецку не хватает 300 километров сетей освещения
Общество
Липецким медикам увеличили социальные выплаты
Общество
Ельчанин украл 8 дезодорантов и 5 флаконов шампуня и сел на 1 год 8 месяцев
Происшествия
Очевидцы рассказали о происшествии на парковке, где родители оставили младенца в машине
Происшествия
Кражу велосипеда из подъезда записала камера наблюдения
Происшествия
Обработка от клещей открытых пространств в Липецке начнется 12 апреля
Общество
Грязинец вошёл в число 100 финалистов Национальной премии «Россия – страна возможностей»
Общество
Любитель пьяной езды остался без машины
Происшествия
Управляющая компания проигнорировала коллективную жалобу липчан — её директора оштрафовали
Общество
В Добровском округе похоронят мобилизованного земляка
Общество
Читать все
Общество
192
57 минут назад
2

Обработка от клещей открытых пространств в Липецке начнется 12 апреля

Всего будет обработано 24 гектара.

12 апреля в Липецке начнется обработка территорий общего пользования от клещей. Как сообщает администрация города, сначала будет обработана территория микрорайона «Университетский» в районе Дубовой рощи, затем парк Молодежный, микрорайон «Елецкий», спортивно-рекреационный комплекс в Каменном логу, лесополосы и склоны лога в 19-м микрорайоне. Далее подрядчик мэрии проведет дезинсекцию Сокольского, Тракторозаводского и Новолипецкого пляжей. Всего будет обработано 24 гектара территории города.

«Дезинфекция – хорошая мера профилактики, однако и она не может гарантировать 100% защищённость. Поэтому тем, кто планирует отправиться на прогулку в парк или лес, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными и акарицидными средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться за помощью к медикам», — напомнили в мэрии.
клещи
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Маруся
9 минут назад
А парк Победы? А Новолипецкий парк? Что за приоритет у "Елецкого" и " Университетского"?
Ответить
Жаба
32 минуты назад
Отлично! там дождики намечаются самое время прыскать перед дождём чтобы клещу не навредить!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru