Обработка от клещей открытых пространств в Липецке начнется 12 апреля

Всего будет обработано 24 гектара.

12 апреля в Липецке начнется обработка территорий общего пользования от клещей. Как сообщает администрация города, сначала будет обработана территория микрорайона «Университетский» в районе Дубовой рощи, затем парк Молодежный, микрорайон «Елецкий», спортивно-рекреационный комплекс в Каменном логу, лесополосы и склоны лога в 19-м микрорайоне. Далее подрядчик мэрии проведет дезинсекцию Сокольского, Тракторозаводского и Новолипецкого пляжей. Всего будет обработано 24 гектара территории города.«Дезинфекция – хорошая мера профилактики, однако и она не может гарантировать 100% защищённость. Поэтому тем, кто планирует отправиться на прогулку в парк или лес, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными и акарицидными средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться за помощью к медикам», — напомнили в мэрии.