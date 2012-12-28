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Общество
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57 минут назад
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Обработка от клещей открытых пространств в Липецке начнется 12 апреля
Всего будет обработано 24 гектара.
«Дезинфекция – хорошая мера профилактики, однако и она не может гарантировать 100% защищённость. Поэтому тем, кто планирует отправиться на прогулку в парк или лес, советуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными и акарицидными средствами и периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться за помощью к медикам», — напомнили в мэрии.
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