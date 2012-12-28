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сегодня, 15:55
5

Управляющая компания проигнорировала коллективную жалобу липчан — её директора оштрафовали

Жильцы дома по улице Неделина обратились в управляющую компанию по вопросу восстановления лестничного марша, но ответ так и не получили.

Госжилинспекция провела проверку по коллективному обращению жильцов дома №20 по улице Неделина в Липецке.

Липчане пожаловались в ГЖИ на бездействие ООО «УО «Маяк»: они обратились в управляющую компанию по вопросу восстановления спуска лестничного марша, но ответ так и не получили.

«Получив обращение от жителя, организация обязана направить ответ в срок не позднее 10 рабочих дней. Однако, ответ не был направлен в установленный срок. В отношении должностного лица — директора компании был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».  Постановлением мирового судьи директора ООО «УО «Маяк» оштрафовали на 25 тысяч рублей», — сообщает Госжилинспекция Липецкой области.
ЖКХ
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Вика
36 минут назад
Вариант вообще завален заявками и предписаниями от ГЖИ, и не чешется! Малеев уже уволился с поста директора и назначил подставное лицо вместо себя. Управляшки и не думают ничего делать, только деньги стригут. Кончится этот беспредел или нет? Развели мафию.
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Гость
57 минут назад
А этот МАЯК после переезда на новый адрес вообще не на писма не отвечает и на телефон, который у них на 2е УК. Да и придёшь туда а там нет ни кого.
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Маяк дно
сегодня, 16:18
Ничего из заявок не исполняется. Прокуратура и контролирующие органы бездействует в отношении их руководства что наводит на нехорошие мысли
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факт
сегодня, 16:09
Почему это ответ должен быть в течение 10 рабочих дней ? По закону - в течение 30 календарных дней ! Читайте 59-ФЗ !
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Гость
14 минут назад
В данной ситуации надо ссылаться на Закон о защите прав потребителей.
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