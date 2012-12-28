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Общество
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сегодня, 15:55
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Управляющая компания проигнорировала коллективную жалобу липчан — её директора оштрафовали
Жильцы дома по улице Неделина обратились в управляющую компанию по вопросу восстановления лестничного марша, но ответ так и не получили.
Липчане пожаловались в ГЖИ на бездействие ООО «УО «Маяк»: они обратились в управляющую компанию по вопросу восстановления спуска лестничного марша, но ответ так и не получили.
«Получив обращение от жителя, организация обязана направить ответ в срок не позднее 10 рабочих дней. Однако, ответ не был направлен в установленный срок. В отношении должностного лица — директора компании был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Постановлением мирового судьи директора ООО «УО «Маяк» оштрафовали на 25 тысяч рублей», — сообщает Госжилинспекция Липецкой области.
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