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Общество
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сегодня, 14:35
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Липецку не хватает 300 километров сетей освещения
Депутаты горсовета предложили разработать программу по освещению дворов и проездов.
При этом, Липецк нуждается в строительстве 300 километров сетей наружного освещения, в том числе 136 километров надо построить на улицах частного сектора. Об этом сегодня рассказал на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого городского Совета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.
Особенно нуждаются в уличных фонарях частный сектор Опытной станции, Желтых Песков, поселков Радужный, Матырский, Сырский Рудник, Дачный, Сселки и Коровино.
В 2023 году были смонтированы сети освещения в переулках Ландшафтном, Бытовом, Технологическом, улицах Лучистой, Ясной, Новой, Одесской и Доватора.
В этом году на монтаж освещения в частном секторе город собирается потратить 15 миллионов рублей. Сети смонтируют на улицах Балашовской, Ново-Весовой, МПС, Апрельской, Индустриальной, Кузьминской, Задорожной и Минской.
Проблемы с освещением есть чуть ли не на каждом городском округе, поэтому депутаты завалили чиновника вопросами.
— Поступает много обращений с улицы Брюллова, это ЖК «Бородинский». Когда в этом районе запланированы работы по освещению? — спросил депутат Борис Понаморев.
— Улица Брюллова пока не запланирована к строительству. Но вопрос может быть рассмотрен в случае экономии средств на торгах по другим объектам. Тогда сделаем раньше, — ответил Павел Звонарев.
Депутата Дмитрия Харина интересовало, когда в микрорайоне «Европейский» прекратятся отключения света (подстанции, обслуживающие район, оказались в конкурсной массе обанкротившегося застройщика).
— Ведется подготовка к подписанию необходимого пакета документов для передачи имущества на баланс города, — сказал Павел Звонарев.
Депутат Александр Кофанов предложил разработать программу по освещению дворовых территорий и межквартальных проездов. В некоторых дворах даже детские площадки находятся в темноте.
Павел Звонарев напомнил о программе «Мой двор», которая подразумевает работы по освещению дворов. Добавив, что средств на еще одну отдельную программу нет, но деньги на мероприятия по освещению заложены сразу в нескольких городских программах.
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