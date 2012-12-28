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сегодня, 14:35
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Липецку не хватает 300 километров сетей освещения

Депутаты горсовета предложили разработать программу по освещению дворов и проездов.

На обслуживании МБУ «Липецкгорсвет» находятся 842,6 километра электросетей наружного освещения. Улицы города освещают более 26 216 светильников разных типов. В 2024 году на их содержание из городского бюджета выделено более 55,5 миллионов рублей.

При этом, Липецк нуждается в строительстве 300 километров сетей наружного освещения, в том числе 136 километров надо построить на улицах частного сектора. Об этом сегодня рассказал на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого городского Совета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев.



Особенно нуждаются в уличных фонарях частный сектор Опытной станции, Желтых Песков, поселков Радужный, Матырский, Сырский Рудник, Дачный, Сселки и Коровино.



В 2023 году были смонтированы сети освещения в переулках Ландшафтном, Бытовом, Технологическом, улицах Лучистой, Ясной, Новой, Одесской и Доватора.

В этом году на монтаж освещения в частном секторе город собирается потратить 15 миллионов рублей. Сети смонтируют на улицах Балашовской, Ново-Весовой, МПС, Апрельской, Индустриальной, Кузьминской, Задорожной и Минской.

Проблемы с освещением есть чуть ли не на каждом городском округе, поэтому депутаты завалили чиновника вопросами.

— Поступает много обращений с улицы Брюллова, это ЖК «Бородинский». Когда в этом районе запланированы работы по освещению? — спросил депутат Борис Понаморев.

— Улица Брюллова пока не запланирована к строительству. Но вопрос может быть рассмотрен в случае экономии средств на торгах по другим объектам. Тогда сделаем раньше, — ответил Павел Звонарев.

Депутата Дмитрия Харина интересовало, когда в микрорайоне «Европейский» прекратятся отключения света (подстанции, обслуживающие район, оказались в конкурсной массе обанкротившегося застройщика).

— Ведется подготовка к подписанию необходимого пакета документов для передачи имущества на баланс города, — сказал Павел Звонарев.

Депутат Александр Кофанов предложил разработать программу по освещению дворовых территорий и межквартальных проездов. В некоторых дворах даже детские площадки находятся в темноте.

Павел Звонарев напомнил о программе «Мой двор», которая подразумевает работы по освещению дворов. Добавив, что средств на еще одну отдельную программу нет, но деньги на мероприятия по освещению заложены сразу в нескольких городских программах.
свет
горсовет
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Екатерина
5 минут назад
Помнится Уваркина приятгивала кого то за 7 миллиардов сделать освещения. Не прокатило... С каждым разом все больше и больше хотят оттяпать за освещение. А цена вопроса не больше 500 миилионов за замену светильников с работами и откатами...
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Ссёлки
13 минут назад
У нас всё хорошо
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Владимир
17 минут назад
Уже 6 лет не могут решить вопрос с освещением города. Позор. Тамбов, Воронеж, Елец освещены лучше, там для людей все. У них нет проволочек, как это реализовать, а наша администрация все решает, как можно больше денег вытащить на это (кредит, концессия, лизинг или энергосервисный контракт) и кто потом будет выплачивать за их хотелки.
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Сергей
26 минут назад
Зато враг нас не найдёт
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Umbopa
41 минуту назад
2500 километров,если быть честным
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...
52 минуты назад
И дорог без ям примерно столько же не хватает
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Житель
35 минут назад
дорог без ям в городе километров 20 то хоть наберется?
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