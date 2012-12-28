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Происшествия
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сегодня, 14:24
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Любитель пьяной езды остался без машины
В Ельце по решению суда конфискован автомобиль «ВАЗ 21150».
Но на путь исправления он не встал, и 27 мая 2023 года в 7 утра мужчину поймали на том же самом. На 189-м километре трассы «Орел-Тамбов» вблизи села Казаки Елецкого района мужчину за рулём автомобиля «ВАЗ 21150» остановили сотрудники ДПС. Водитель был пьян и от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, после чего был задержан.
На этот раз приговором суда уже по уголовной статье — части 1 статьи 264.1 УК РФ любитель пьяной езды получил 180 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.
Его автомобиль «ВАЗ 21150» конфискован в доход государства.
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