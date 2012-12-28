Любитель пьяной езды остался без машины

В Ельце по решению суда конфискован автомобиль «ВАЗ 21150».

Елецкий районный суд вынес приговор водителю, повторно попавшемуся на пьяной езде. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, ранее — в феврале 2021 года мужчина уже был привлечён к административной ответственности за пьяную езду, оштрафован на 30 000 рублей и лишён прав на полтора года.Но на путь исправления он не встал, и 27 мая 2023 года в 7 утра мужчину поймали на том же самом. На 189-м километре трассы «Орел-Тамбов» вблизи села Казаки Елецкого района мужчину за рулём автомобиля «ВАЗ 21150» остановили сотрудники ДПС. Водитель был пьян и от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, после чего был задержан.На этот раз приговором суда уже по уголовной статье — части 1 статьи 264.1 УК РФ любитель пьяной езды получил 180 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.Его автомобиль «ВАЗ 21150» конфискован в доход государства.