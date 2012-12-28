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сегодня, 14:52
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Грязинец вошёл в число 100 финалистов Национальной премии «Россия – страна возможностей»

Рентгенхирург Дмитрий Огнерубов — один из восьми номинантов премии в области здравоохранения и медицины.

В число 100 финалистов Национальной премии «Россия – страна возможностей» вошёл наш земляк Дмитрий Огнерубов — рентгенхирург, кандидат медицинских наук.

Участниками премии стали более 33 тысяч жителей России старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личностный потенциал, вносят вклад в развитие страны и являются примером для других. Из 33 тысяч участников выбрали 100 финалистов по 13 номинациям. В номинации «Здравоохранение и медицина» в восьмёрку финалистов попал наш земляк.

Как говорится на сайте Национальной премии «Россия – страна возможностей», «Дмитрий Огнерубов оперирует сердца людей. Делает это он через маленькую артерию на руке – там, где обычно чувствуется пульс. Артерия называется лучевой, она на запястье.

Молодой человек разработал проект Newman – это браслет из полиуретана с липучками по бокам для фиксации на запястье пациента. На устройстве есть две воздушные подушки, которые надуваются через клапаны, которые мы модифицировали. Он и его коллеги посмотрели, как клапаны были сделаны у конкурентов, и разработали более удобный вариант с замком Люэра – это замок на шприце, который не позволяет ему отсоединиться.

Семья Дмитрия – династия врачей. Папа занимался медицинскими исследованиями и публиковал статьи, крестный был доктором медицинских наук, профессором. На третьем курсе Дмитрию пришла идея стимулировать синокаротидную зону, где сонная артерия делится на внутреннюю сонную и наружную сонную.

Спустя время молодой специалист решил попробовать сделать из патента стартап. Около года ушло на поиск специалистов в России, которые помогли бы создать браслет, но нужные люди так и не нашлись. А когда уже настолько погрузился в какую-то тему, хочется обязательно довести дело до конца.

Тогда начались поиски экспертов по всему миру, и в Китае Дмитрий нашел тех, кто помог создать прототип устройства. После этого парень решил, что нет смысла останавливаться на достигнутом и нужно попытаться внедрить разработку в систему здравоохранения.

Глобальная цель врача и предпринимателя – помочь большему количеству людей, чем может прооперировать хирург. Newman даст возможность помочь десяткам и даже сотням тысяч пациентов.

От появления идеи до разработки первого коммерчески доступного образца прошло три года. Изучая литературу во время написания диссертации, Дмитрий понял, что существующий в России и мире механизм перекрытия лучевой артерии не идеален и его можно значительно улучшить».

Дмитрий Огнерубов в 2009 году окончил школу №4 города Грязи 2009 года. Его отец — известный в Грязях врач-педиатр Виктор Огнерубов.

В копилке достижений Дмитрия Огнерубова — 38 научных статей и учёное звание доцента.

На странице Национальной премии «Россия – страна возможностей» за Дмитрия уже проголосовали 5185 человек. Поддержать нашего земляка можно по ссылке.

Фото - premia.rsv.ru
медицина
врач
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Баба баня
24 минуты назад
Конечно поддержим. И не только нашего земляка.. Но всех умненьких , молодых патриотов России....они как никогда нам нужны!! Удачи, милые!!
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